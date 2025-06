Baldaccio Bruni: nuovi acquisti per la stagione, Gorini e Valori tra i colpi

AREZZOPrime operazioni che in entrata della Baldaccio Bruni. Il direttore sportivo Alessandro Bruni ha concluso tre operazioni destinate a cambiare il volto della squadra in vista della prossima stagione. Il primo colpo è per il centrocampo e risponde al nome di Giacomo Gorini, bandiera del Sansepolcro, oltre 400 presenze, con trascorsi anche a Correggio, Città di Castello e Montevarchi. Con lui arrivano in biancoverde gli attaccanti Riccardo Valori e Luca Bartoccini. Valori, figlio d’arte, unisce tecnica e rapidità. Cresciuto nel vivaio dell’Alto Tevere ha avuto anche altre esperienze in serie D. Luca Bartoccini, esterno offensivo impiegato nelle ultime stagioni come prima punta, vanta ben 282 presenze tra serie D e serie C. Ufficiale il passaggio di Niccolò Mercuri dalla Baldaccio Bruni allo Sporting Trestina. Intanto la Castiglionese si muove dopo la conferma di Zacchei e si prepara a stringere i tempi per portare in maglia viola l’attaccante Lorenzo Betti (nella foto), ex di Fortis Juventus, Terranuova, Sansovino e Foiano che ha chiuso l’ultima stagione con la maglia del Grassina (5 reti).La Sansovino invece conferma Bruschi che proseguirà quindi la sua avventura in maglia arancioblù mentre tra i volti nuovi ecco Jacopo Cacioppini, nelle ultime stagioni al Foiano e in precedenza con Cortona e Castiglionese. Scendendo in Promozione l’Alberoro mette a segno un importante innesto. Si tratta di Lorenzo Bennati, difensore ex Foiano. Si compone così in rossoblù la coppia con il gemello Riccardo. L’Arezzo Football Academy saluta Gianmarco Settembrini e allo stesso tempo accoglie tra le propria fila Filippo Marraghini, difensore classe 1992, e l’attaccante Lorenzo Vichi (2000), entrambi ex Marciano Cesa Valdichiana. Dal Terontola arriva invece il portiere Cesare Guerri, classe 2003. Il Sansepolcro ha annunciato centrocampista Riccardo Brizzi (2003), il difensore Riccardo Adreani (2001), l’attaccante Paolo Pasquali (2004) e il ‘jolly’ Nicola Petricci (2001).

Matteo Marzotti