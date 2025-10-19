Baldaccio, l’ora di Battistini. La Sansovino all’attacco

di Matteo Marzotti

Calcio di inizio alle 15 per la sesta giornata di Eccellenza che nel girone B si traduce nella ricerca della prima vittoria per i viola della Castiglionese. I ragazzi di Cardinali questo pomeriggio saranno di scena in casa dopo il derby amaro contro la Sansovino, perso con un uomo in più dopo essere passati in vantaggio. La Castiglionese però ha fretta di tornare a correre e lasciare il penultimo posto in classifica. Un solo punto all’attivo per la squadra della Valdichiana, ancora peggio lo score del Certaldo che non ha mosso alcun passo in avanti ed è a zero punti. Ecco allora che la sfida di questo pomeriggio diventa uno spareggio anticipato per non perdere terreno dal treno per la salvezza.

Scontro diretto anche per la Sansovino che sarà di scena in casa della Lastrigiana, formazione che vanta gli stessi punti in classifica dei ragazzi di Chini. Sfida delicata tra biancorossi e arancioblù visto che chi vince può avvicinare il treno playoff. Grande entusiasmo in casa Sansovino visti i recenti risultati positivi che hanno permesso alla società del presidente Iacomoni di avvicinare le posizioni che contano in questo girone B di Eccellenza. Alla stessa ora debutterà a Colle Val d’Elsa la Baldaccio Bruni che ha salutato il tecnico Mario Palazzi per affidarsi a Pierfrancesco Battistini. Obiettivo fare punti per risalire per i biancoverdi contro una formazione che staziona in pianta stabile nella colonna di sinistra della graduatoria. Il quadro di questa giornata si completa con Figline-Grassina e Rondinella Marzocco-Antella. Ieri intanto negli anticipi vittoria del Signa in casa del Lanciotto Campi e dell’Asta in casa dell’Affrico.