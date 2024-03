Baldesi e compagni a caccia del colpo esterno

SAN GIOVANNI

È tutto pronto in casa Sangiovannese per la trasferta di domani a Orvieto. Le due squadre sono in piena zona play-out con gli umbri avanti in graduatoria di un punto e sarà quindi compito di Baldesi tentare il colpaccio, non soltanto per scavalcare la formazione ternana, ma per dare un segnale forte alle altre concorrenti per la permanenza in categoria. Nel computo complessivo le due formazioni, nell’arco della loro storia, si sono incontrate 13 volte con otto successi azzurri, quattro pareggi e una vittoria dei padroni di casa risalente, addirittura, a 76 anni fa per la precisione l’11 aprile del 1948 con un 3-1 interno nell’allora torneo di serie C.

Nel corso di questi anni non si sono praticamente mai incrociate eccezion fatta per lo scorso torneo, dove nacque al "Muzi" uno 0-0 piuttosto povero di emozioni. L’ultima affermazione su questo campo risale alla stagione 98-99, un 1-0 firmato Di Mella alla penultima giornata di campionato che non risultò decisivo per la promozione in serie C andata appannaggio della Rondinella di Indiani. Come sempre, anche per questo appuntamento, Atos Rigucci deve fare i conti con gli assenti; sicuramente non saranno a disposizione i tre lungo degenti Lorenzoni, Canessa e Pertica, che forse riprenderà a fare qualcosa tra due settimane dopo la distorsione al ginocchio rimediata a Tavarnelle Val di Pesa, e a questi va aggiunto il classe 2006 Chelli, che ne avrà probabilmente ancora per due-tre settimane causa una ricaduta al precedente infortunio avuto al piede, e si incrociano le dita per l’esterno destro Bartolozzi, che domenica ha rimediato una botta al ginocchio che non gli ha permesso di poter lavorare col gruppo almeno i primi giorni di questa settimana.

Da giovedì ha ripreso a fare qualcosa seppur a parte ma la sua presenza resta a forte rischio. In caso di forfait è pronto il 2005 Di Rienzo che nel 3-5-1-1 può tranquillamente agire sia come quinto di centrocampo che da terzino. Il diciannovenne romano di proprietà del Perugia potrebbe così ritrovare la maglia da titolare dopo molte settimane di assenza tra mali fisici e scelte di formazione.

Massimo Bagiardi