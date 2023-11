Baldini scalpita per tornare in campo: "Ho tanta voglia"

Momento difficile per Baldini del Cittadella che scalpita per tornare in campo. L’ex attaccante del Picchio, dopo la rottura del crociato della passata stagione, in questa prima parte del campionato è tornato a dover fare i conti con dei problemi fisici che non gli stanno consentendo di giocare. "Adesso sono pronto a tornare – sostiene il 27enne -. E non vi dico quanta voglia ho. Il rientro da un intervento al crociato prevede tempi lunghi e gli acciacchi sono inevitabili. Fisicamente devi riadattarti, imparando a usare i muscoli in un determinato modo, nel mio caso ho patito un paio di infortuni muscolari, che mi hanno rallentato. Ma tenete presente che in ritiro già mi allenavo regolarmente assieme ai compagni, facendo tutto quello che fanno loro. Se una squadra va a vincere a Palermo in quel modo, vuol dire che ha consapevolezza dei suoi mezzi. Ovviamente il primo pensiero deve essere la salvezza, ma credo che si possa puntare a qualcosina in più".