Balotelli testimonial per Silvestri. Il portierone produce poltrone per gli appassionati di videogame

Non solo calcio per Marco Silvestri. Il 33enne portierone di Castelnovo Monti, che in carriera ha difeso le porte di varie squadre di livello (oltre alla Reggiana, Leeds, Cagliari, Verona e Udinese) nelle ultime ore di mercato è approdato alla Sampdoria. Ma anche dalla città della Lanterna riuscirà a coltivare il suo business: le sedie da gaming, ovvero quel particolare tipo di poltrone che furoreggia tra i maniaci dei videogames.

Silvestri è da sempre appassionato di giochi elettronici: ne è fruitore e da poco ha deciso di investire nel settore con una propria linea di poltrone gaming denominata ’Storm’. Per pubblicizzarla ha deciso di inviarne alcuni prototipi tra le sue conoscenze. A fargli da testimonial d’eccezione, con una storia pubblicata su Instagram, è stato in particolare Mario Balotelli, al momento ancora senza squadra. Ma essendo rimasto nel cuore di molti tifosi, vanta una valanga di followers sui suoi profili social e certamente ampio tempo a disposizione per dedicarsi ai videogame. Supermario si è dichiarato "entusiasta" di provare la sedia fornitagli da Silvestri durante le sue sessioni di gioco, con conseguente notevole pubblicità per la linea creata dal portiere reggiano. Secondo gli esperti del ramo considerata innovativa, per i materiali usati, e all’avanguardia per il comfort e l’ergonomia. Fattori indispensabili per chi passa ore davanti al video. Oltre alla collaborazione con Balotelli, Silvestri sta lavorando con alcuni dei più influenti streamer e content creator e organizza competizioni online, mettendo in palio come premio proprio la sua sedia. "Di professione - si legge nel sito di Storm - faccio il portiere, per natura sono una persona molto competitiva, nel lavoro e nella vita, e so bene quanto sia importante avere gli strumenti giusti per affrontare al meglio le proprie sfide. L’idea di Storm è quella di andare incontro a delle esigenze di chi come me ama dedicare ore alla sua grande passione, il gaming, o di chi di questa passione ne fa un lavoro".

g.g.