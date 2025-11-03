Balzo del Pontremoli, adesso è secondo

Serricciolo - Gragnolese - sospesa al 45’ sul 0-2

SERRICCIOLO: Magnani, Pangi, Verduci, Casciari, Berti, Vegnuti Mar., Giulianelli, Capocaccia, Scarpa, Vatteroni, Barbasini. A disp. Cavalier D’Oro, Guelfi, Mola, Califfi, Maccione, Magassa, Manassero, Guastini, Bui. All. Bambini.

GRAGNOLESE: Gerali, Pigoni, Borghetti, Cardellini, Fregosi, Tonelli, Lombardo, Cecconi, Di Negro, Rosaia, Tedeschi. A disp. Bertoni, Lombardi M., Bondi, Battaglia, Mazzone, Ballerini, Petacchi, Ferrari. All. Grandetti.

Arbitro: Raffagnagi di Viareggio.

Marcatori: 15’ Tedeschi, 45’ Lombardo.

Note: espulso al 30’ Pangi (S) per proteste.

SERRICCIOLO – Parte forte la Gragnolese che nel primo tempo fa valere la propria supremazia e che dal 30’ beneficia della superiorità numerica dopo l’espulsione con rosso diretto di Pangi per proteste. Al 15’ bello scambio tra Lombardo e Rosaia che mette in area un preciso filtrante per Tedeschi che angola e sblocca la gara. Al 45’ gli ospiti sfruttano un’azione di contropiede sull’asse Rosaia-Cecconi-Lombardo, con quest’ultimo che calcia da fuori area, colpisce il palo e poi insacca il 2-0. Da segnalare al 25’ un cross di Borghetti che trova Tedeschi, ma sulla sua incornata Magnani interviene con una super parata. Nel frattempo le condizioni meteo peggiorano e l’arbitro decide di sospendere la gara. Il derby, rinviato a data da destinarsi, ripartirà dal secondo tempo, sul 2-0 per la Gragnolese che giocherà 11 contro 10.

Ilaria Gallione