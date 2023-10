Banchieri formato pesarese. "I tifosi mi emozionano». Vis-Pineto, duello sfizioso

Sarà che comincia a sentire la Vis davvero sua, sarà la percezione di una città vicina alla squadra, all’11^ giornata Simone Banchieri comincia a sciogliersi. Ecco allora una conferenza stampa con meno formalismi e più aperture al privato. Gli scappa pure qualche sorriso, e non è poco per un sabaudo come lui. La parte più gustosa viene alla fine: ‘Non avrei mai immaginato di dover un giorno mangiare la pizza con la maionese’. E farne un rito. Convertito alla Rossini (del C’era…), e già si capisce il processo di assimilazione. Prima della confessione-conversione gastronomica, aveva raccontato di quelle esultanze sotto la curva: ‘E’ un gesto che viene dal cuore. Loro (i tifosi, ndr) mi emozionano, e io lo farò sempre’. Spiegando che sono le stesse emozioni che provava da giovane: ‘E’ quello che io ero da bambino, quando mio padre mi portava al Comunale a vedere la Juve’. E snocciola la formazione: Zoff, Gentile, Cabrini… Un giorno, Banchieri ha deciso di diventare un po’ pesarese: ‘Quella volta, quando mi arrivò la telefonata del direttore e del presidente, ero a Ciriè a vedere una partita di mio figlio, accettai subito. Ed ero felicissimo. Qui ho trovato una città di mare molto bella, persone generose, uno stile di vita che mi piace’.

Dice anche di più, il mister: ‘Ero già convinto allora che ci saremmo salvati senza i playout, sennò non sarei venuto’. Beh, ci sarebbe anche da parlare del Pineto di Amaolo, mica uno qualsiasi. ‘Lo sapete, non mi piace parlare degli avversari. Per loro, poi parlano i risultati’. La Vis domani (stadio Benelli, ore 20,45) riparte dal buon pari di Pontedera, in scia alle precedenti (siamo a 6 risultati utili di fila). ‘Ottima prestazione da parte di tutti. Avete visto, ci abbiamo provato fino all’ultimo’, dice il tecnico piemontese mettendo l’accento su ‘quelli che non giocano e che trascinano comunque il gruppo’. A proposito, a una domanda su Marcandella, Banchieri non si scompone: ‘Fin qui ha giocato diverse volte, per me è un elemento importante, ma nel suo ruolo ce ne sono altri e c’è un’altissima competizione’. Così come c’è in un campionato che per Banchieri è quasi una B: ‘Tutti parlano del Pescara, il Pineto l’ha battuta, noi ci abbiamo pareggiato. Questi risultati alzano il livello di tutti e stimolano ogni giorno a migliorare’. Sempre restio a parlare dei singoli, non si sottrae neppure alla domanda su Polverino: ‘Lo conosco da quando giocava a Bari, ero certo delle sue qualità. Non solo è bravo in porta, ma ha ottime letture di gioco. E’ più forte di quanto tutti pensino’. Filippo Neri può recuperare con calma. E’ invece pronto al rientro Mirko Valdifiori che ha smaltito la botta all’anca. Nell’ottica delle tre gare ravvicinate (‘la terza partita è quella dove la stanchezza si avverte di più’), è logico aspettarsi qualche avvicendamento. E magari anche l’ennesima sorpresa in formazione.

Oggi si gioca l’11 giornata: Juventus-OIbia, Torres-Spal, Pescara-Recanatese, Fermana-Ancona, Lucchese-Pontedera, Arezzo-Gubbio, Cesena-Carrarese, Perugia-Entella, Sestri Levante-Rimini. Domani Vis Pesaro-Pineto. Classifica: Torres 26, Cesena, Pescara 20, Perugia 18, Carrarese 17, Gubbio 16, Recanatese 14, Pineto 13, Lucchese, Ancona 12, Pontedera, Entella, Spal, Olbia, Arezzo 11, Vis Pesaro 10, Juventus, Sestri Levante, Rimini 8, Fermana 6.