Banco di prova Samb: "L’Aquila, sfida tosta"

"Sarà una partita tosta, incontriamo una buonissima squadra che era partita ed è partita per disputare un campionato importante, noi abbiamo due squalificati (Sirri e Barnerini, ndr) ma abbiamo un gruppo valido, quindi chiunque li sostituirà saprà farsi trovare pronto. Sarà una gara difficile come tante altre. Il nostro obiettivo come sempre è portare a casa il massimo, soprattutto perché giochiamo in casa". Un mantra quello del ds Stefano De Angelis, ormai. Quello che ripete prima di ogni gara da giocare. Alla Samb tocca un altro confronto diretto, forse il più difficile perché L’Aquila non solo è stata costruita per vincere il campionato ma tra le sue fila conta diversi ex rossoblù quali Federico Angiulli, Antonio Bacio Terracino, Filippo Lorenzoni e Andrea Del Moro e soprattutto in panchina vanta un allenatore di tutto rispetto come Roberto Cappellacci che proprio De Angelis conosce molto bene. Lo ha avuto come allenatore e insieme hanno vinto un campionato di serie D. "Ho una grande stima di Cappellacci – ha detto il ds della Samb –, ha vinto a Teramo, a Cosenza, poi è uscito un po’ dai radar per una sua scelta, è una bravissima persona e capace, molto valido, L’Aquila è una squadra che sa il fatto suo, giocherà a viso aperto, sarà una bella partita".

Dopo L’Aquila, il Campobasso che forse sulla carta ha un impegno più agevole della Samb, affronta lo United Riccione. Ancora più fondamentale diventa mantenere i tre punti di vantaggio in classifica sulle dirette inseguitrici. "Dobbiamo giocare noi, ma anche loro. Ad ogni modo noi siamo abituati a guardare ad un impegno alla volta, tutti vorremmo sempre vincere ma fare calcoli è difficile. Noi dobbiamo fare e pensare al nostro percorso puntando al massimo e continuando a crescere". Firmerebbe per il pareggio? "No, la nostra mentalità è quella di puntare sempre al massimo, soprattutto se giochiamo in casa".

A proposito di campo, senza ombra di dubbio, domenica ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, almeno 500 i tifosi attesi da L’Aquila, il numero dei spettatori potrebbe toccare i 6mila con il pubblico di casa. A tal proposito sono arrivate anche le modifiche alla viabilità in occasione della partita: a partire dalle 12.30, fino alle 14.30 e dalle 16.15 fino al completo deflusso del pubblico, sarà modificata la viabilità del tratto di viale dello Sport compreso tra la rotonda Roncarolo e via San Pio X. s. v.