Barbatosta entra e va a segno . Il Tropical Coriano agguanta il pari

Importante pareggio esterno per il Tropical Coriano di Massimo Scardovi che, sul terreno di gioco della diretta rivale per la salvezza Progresso, riesce a portare a casa un ottimo punto grazie ad un eurogol del neo-entrato Barbatosta alla mezz’ora della ripresa. Per occasioni create e volume di gioco, i padroni di casa guidati da Mattia Graffiedi (ieri squalificato) avrebbero probabilmente meritato la vittoria, ma la formazione romagnola, tenuta a galla da almeno quattro strepitose parate di Pollini, ha dimostrato di saper soffrire e, soprattutto, si è rivelata capace di pungere là davanti praticamente nell’unica occasione da gol concessa dalla retroguardia locale.

Ma venendo alla cronaca del match, già al 10’ i rossoblù bolognesi si portano in vantaggio con Calabresi che, da posizione favorevole, lascia partire una conclusione che non lascia scampo a Pollini. Otto giri di orologio più tardi è Mascanzoni, da posizione decentrata, a scagliare un diagonale respinto dall’estremo difensore ospite. Sarà solamente il primo di una lunga serie di duelli tra il centravanti locale ed il portiere ospite. Al 34’, il numero 9 di casa calcia a botta sicura, ma si vede negare ancora una volta la gioia personale, con lo stesso copione che si ripresenterà all’11’ della ripresa in occasione di un tap-in ravvicinato. Al 29’, praticamente alla prima scorribanda offensiva, il Tropical Coriano trova il pari con un gran tiro di Barbatosta che va ad infilarsi nel sette alla sinistra di Roccia.

Al 43’, la band di Graffiedi fallisce una colossale palla-gol per la vittoria con Bortolotti che, dopo aver dribblato due avversari, si presenta a tu per tu con Pollini, ma non riesce ad imprimere forza alla sfera. Sarà l’ultima occasione della partita, con il neo-promosso team guidato da Massimo Scardovi che, da domani, inizierà a lavorare per cercare di preparare nel migliore dei modi il match casalingo di mercoledì contro il Lentigione.

Nicola Baldini