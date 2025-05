Barberino Tavarnelle supera Cortona Camucia 4-2 e vola in finale per la Promozione

CORTONA CAMUCIA2BARBERINO TAVARNELLE4

CORTONA CAMUCIA: Brilli, Pagni, Cacioppini (74′ Monaldi), Thiam (62′ Bottonaro), Migliacci, Tammariello (18′ Bernardini), Mao, Rossi, Petica, Nikolla (82′ Lombardi), Vidal. A disp. Mascia, Tremori, Peruzzi, Leonardi, Cossa. All. Peruzzi.

BARBERINO TAVARNELLE: Pupilli, Petracchi, Guerri (88′ Sartoni), Mezzetti (80′ Bini), N. Sarti, Panerai, Bellosi (82′ Ghelli), Ruffo, Cubillos, Bianchi (80′ Mamma), Corti (68′ Morina). A disp. Cianti, M. Sarti, Ferraro, Calosi. All. Temperini.

Arbitro: Rossetti di Siena.

Reti: 15′ Mezzetti, 50′ e 75′ Bellosi, 64′ Bottonaro, 79′ Morina, 90′ Lombardi.

BADESSE – Splendida prestazione del Barberino Tavarnelle che batte 4-2 il Cortona Camucia nella semifinale degli spareggi di Prima categoria per salire in Promozione. Classe, carattere e unità di squadra hanno permesso ai chiantigiani di imporre il loro gioco agli aretini del Cortona Camucia. Domenica prossima la finale che vale il salto di categoria sarà fra il Barberino Tavarnelle e i pratesi dello Jolo. Sul campo neutro delle Badesse la squadra di Temperini ha sempre tenuto in mano la partita. Subito in vantaggio al 15’ del primo tempo il Barberino Tavarnelle con Mezzetti: Bianchi offre un bel pallone in area a Bellosi che serve un assist a Mezzetti che calcia di destro e trova il secondo palo superando il portiere del Cortona Brilli. Gli aretini cercano di reagire ma non creano seri pericoli, le occasioni più nitide sono fra i piedi di Mao e Vidal.

Nella ripresa Barberino Tavarnelle scatenato e i biancoarancio raddoppiano con azione di Petracchi che spinge sulla fascia e mette in mezzo dove Bellosi finalizza in rete. Reagisce il Cortona che segna con Bottonaro. Ma il Barberino è più concentrato e ancora Bellosi in area anticipa tutti e fa 3-1. Poi Cortona rimane in 10 per il rosso a Migliacci dopo un brutto intervento e arriva la quarta rete del Barberino: punizione dalla sinistra che Cubillos serve a N. Sarti, poi pallone a Morina che in acrobazia spinge in rete. Negli ultimi minuti accorcia le distanze il Cortona ma al triplice fischio è festa grande per il Barberino Tavarnelle.

Francesco Querusti