Bardi, la legge del doppio ex: "Torres-Forlì? Metterei una X"

Attilio Bardi, un doppio ex di lusso in vista della sfida tra Torres e Forlì: con le scarpette ai piedi a Sassari, in serie C, con la Torres; sulla panchina del Forlì in sette stagioni. In Sardegna per l’ex attaccante due campionati, tra il 1987 e il 1989, con 15 reti segnate in 56 gare, col suo educatissimo sinistro. Nel Forlì, col suo 3-4-3 d’autore, un gioco che fruttò due promozioni e un secondo posto valso il ripescaggio in C. Amato dai tifosi, che oltre ai valori umani ne hanno apprezzato il calcio scintillante, Bardi con 216 panchine in gare ufficiali detiene il record del Forlì, con cui ha centrato anche un playoff e ricevuto due esoneri.

Bardi, sta seguendo il campionato delle due squadre? "Con le dirette su Sky ho visto alcune loro partite, dato che sono squadre a cui sono molto legato. Nella Torres ho giocato i miei due migliori campionati. Col Forlì ho trascorso momenti che non dimenticherò mai. Non solo a livello sportivo".

Come valuta il percorso del Forlì nella stagione del ritorno in serie C? "Direi che la squadra sta rispettando appieno i programmi della società e i risultati fanno ben sperare".

Il gioco di mister Miramari assomiglia al suo. "Miramari è reduce da un campionato eccezionale, in cui ha confermato quanto fatto a Corticella. Ha una mentalità vincente che deve mantenere".

Adesso, però, è in una categoria più competitiva. "In serie C i ritmi sono più elevati, con una fisicità importante. Vedo che il gioco della squadra sta pian piano emergendo e i risultati lo confermano".

L’anno scorso, le ha tolto il record di otto vittorie consecutive centrandone 13. "Merita i miei complimenti, i record sono fatti per essere battuti".

Pensa che il Forlì vivrà un campionato tranquillo? "La squadra si è avviata sulla buona strada: 13 punti in 9 partite sono un buon viatico".

Con un occhio ai playoff? "Le possibilità ci sono. Sarà importante tener gli occhi ben aperti. Nel girone, dietro alle tre battistrada, c’è molto equilibrio e le distrazioni sono da evitare".

Come vede la Torres con soli 6 punti? "Pazienza è un ottimo allenatore e penso che la squadra, meno forte di anno scorso, si riprenderà, probabilmente con alcuni rinforzi".

Un episodio del suo periodo con la maglia della Torres? "Un gol segnato al Cagliari nell’1-1 al Sant’Elia. Di quella mia esultanza la società fece il manifesto per la campagna abbonamenti. Una bella soddsfazione".

Il personaggio di quegli anni? "Senz’altro sir Gianfranco Zola, magnifico compagno di squadra e tuttora fraterno amico".

Degli anni a Forlì cosa porta con se? "La vittoria, nel primo anno, in un Morgagni esaurito sul Fano col quale ci giocavamo il primato. Poi la promozione in C, celebrata in un match con l’Este, nostra avversaria, con una ovazione dei tifosi indimenticabile".

Un pronostico? "Visto che sono legatissimo a tutte r due metterei X, un punto può far bene a entrambe".