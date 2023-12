Baseball. E’ stato eletto il nuovo Consiglio direttivo. Francesco Giusti confermato presidente

Si è svolta, a margine del pranzo degli auguri, l’assemblea del Siena Bc, con, in programma, l’approvazione del nuovo Statuto, per l’adeguamento alla riforma dello sport, e l’elezione del nuovo Consiglio direttivo. Francesco Giusti è stato confermato presidente all’unanimità. Vice presidente sarà Irene Bonazzola, tesoriere Enzo Laudadio, segretaria Cecilia Conti. Completano il Consiglio Simone Pepi e Juan Mateo Morato Flores. La società, sponsorizzata da Estra la scorsa stagione, si chiamerà d’ora in poi Asd Siena Baseball e Softball Club, e parteciperà ai campionati del minibaseball e dell’Under 12, oltre al campionato di serie C. "Per le giovanili abbiamo richiesto di giocare sul diamante di Monteriggioni – ha detto Giusti –, mentre la seniores tornerà a San Casciano Val di Pesa. Gli U15 giocheranno in prestito. Lavoreremo per poter ottenere un diamante dedicato alla disciplina". Nei giorni 27-28-29 dicembre e 2-3-4-5 gennaio si terrà al Petriccio il Christmas Camp.