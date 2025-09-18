Basket B Nazionale. San Giobbe Chiusi contro la Luiss all’Estra Forum

È il giorno della terz’ultima amichevole del lunghissimo precampionato dell’Umana San Giobbe. All’Estra Forum di Chiusi arriva la Luiss Roma, in una sorta di prova generale di quella che sarebbe stata la prima giornata di campionato per le due squadre inizialmente fissata per sabato. Come invece è arcinoto, il match è stato rinviato a mercoledì 26 novembre, stante la contemporanea convocazione in Nazionale di Francesco Gravaghi e di Riccardo Salvioni (della Luiss) al Mondiale 3x3 Under 23 che si disputa in Cina. In ogni modo, la palla due dell’odierno test match si alza alle 17.30, l’ingresso al palasport chiusino è libero. Ma il programma di incontri di pre-campionato per la squadra di coach Nicolas Zanco non si esaurisce oggi. Domenica, alle ore 18, è in programma un’altra amichevole di lusso per i Bulls che faranno visita al palasport di Senigallia contro la Victoria Libertas Pesaro, una delle tante "nobili decadute" della pallacanestro italiana che quest’anno affronterà il campionato di A2. L’ultimo test match si gioca sabato 27 settembre alle 15 an Angola dell’Emilia (Bologna) contro l’Assigeco Piacenza, squadra che al pari dei Bulls deve osservare il turno di riposo alla seconda giornata, ma nel girone A del campionato.