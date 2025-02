Basket C: sfida quasi proibitiva in casa della capolista Forlimpopoli. Il Guelfo di Agresti cerca il blitz

Il Guelfo è atteso dalla partita più difficile dell’anno, questo pomeriggio alle 18 i gialloblù giocheranno al PalaMarchetti con il Baskers Forlimpopoli. I romagnoli arrivano in viale 2 giugno con 18 vittorie in altrettante partite, sono a punteggio pieno e veleggiano verso il primo posto al termine della regular season. Un incredibile percorso netto, nessuna macchia nell’intero campionato a testimonianza di un gruppo che ha pochi punti deboli e va in campo spazzando via gli avversari.

Agli uomini di Claudio Agresti serve la partita perfetta, il primo obiettivo è quello di non farsi staccare, di rimanere sempre incollati al match per giocarsela fino all’ultimo pallone o quasi.

Le altre gare: Titano San Marino-Stamura Ancona, Pisaurum Pesaro-Robur Osimo, Taurus Jesi-Urbania, Angels Santarcangelo-Sutor Montegranaro, Robur Falconara-Real Magnifico Pesaro, Porto Sant’Elpidio-Fossombrone.

La classifica: Baskers Forlimpopoli 36; Angels Santarcangelo 32; Fossombrone 28; Porto Sant’Elpidio e Urbania 24; Pisaurum Pesaro, Taurus Jesi, Titano San Marino e Sutor Montegranaro 16; Guelfo Basket e Robur Osimo 14; Real Magnifico Pesaro Robur Falconara 8; Stamura Ancona 0.