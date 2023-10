Basket D. Gioia per Tigers e Dolphins

Successi sofferti e di grandissimo valore per Villanova Tigers e Riccione Dolphins nella quarta giornata del girone B di Divisione Regionale 1. Villa ha avuto la meglio sul 4 Torri Ferrara per 65-63 in un match in cui era assente per influenza l’head coach, Amadori, e che è stato quindi condotto da Ravello, coadiuvato da Ceccarelli. Il primo tempo è complicato per i padroni di casa, che chiudono al 10’ sotto 21-29 e vanno anche a -10 prima del 34-40 dell’intervallo. Poi la riscossa e il finale al cardiopalma, con Ferrara a mancare la tripletta ai liberi del pareggio (solo 23 per il -1) e Zannoni a infilare il libero del definitivo 65-63. Il tabellino di Villa: Mazzotti 7, Zannoni 22, Fe. Guiducci, Campidelli 3, Bomba 10, T. Guiducci, Mussoni 9, Fi. Guiducci 7, Zanotti 7, Fabbri ne. A Cesena il successo di Riccione arriva con lo stesso margine (75-77), ma dopo un quarto periodo di grossi rischi dopo che i Dolphins di Ferro si erano ritrovati sul +13 al 30’ (53-66). Alla fine, però, la mano non trema e i riccionesi strappano il referto rosa. Il tabellino: Renzi 3, Rosario Cruz 3, Gardini 18, Provesi 1, Russu 21, Del Fabbro 5, Cortini 20, Capelli, Borla, Ka, Calegari 6. All.: Ferro.