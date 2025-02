Basket DR1. Adviser Asciano e Nesi Poggibonsi strappano applausi

Una grande Advinser Asciano piazza il decimo sigillo consecutivo andando a vincere lo scontro diretto sul parquet del Valbisenzio Basket nella quarta giornata di ritorno di Divisione Regionale 1. I ragazzi delle crete non si fermano più e nella sfida tra le prime inseguitrici della capolista Certaldo (sconfitta per la prima volta in stagione da Montespertoli) espugnano Vaiano 59-71 (Losigo L 3, Monnecchi 4, Gazzei 2, Becatti 11, Falcai 9, Falchi L 8, Chierchini 9, Falchi R 17, Casini, Lorenzoni 8, Rosati, Ciacci). Un successo di alto livello che dimostra la quadratura del team ascianese che sta alzando settimana dopo settimana il proprio livello e che in questo momento si trova da solo in seconda posizione a +4 proprio su Valbisenzio.

Super vittoria anche per la Nesi Tappezzerie Poggibonsi vittoriosa sul parquet amico del Bernino contro Gea Grosseto 93-76 (Del Cucina 24, Ceccatelli 3, Giorgi 13, Mucci 5, Borgianni 14, Ravenni 6, Testi, Figus, Rumachella, Maestrini, Juliatto 26). Era un match fondamentale per la corsa playoff ed i giallorossi lo hanno affrontato nel migliore dei modi conquistando un successo dal grande peso specifico che proietta i ragazzi di Franceschini nelle posizioni di vertice della classifica.

Sconfitta esterna per la Parmolaia Maginot che gioca bene per 30 minuti, guidando nel punteggio per oltre metà partita, ma cede nel finale sul parquet della Laurenziana Firenze. I ragazzi di Locatelli, che si sono presentati in riva all’Arno con assenze pesanti, tornano a Siena con una sconfitta per 72-56 (Bianciardi 2, Falchi 7, Bartelloni 5, Delfino 3, Iannoni 3, Caldarelli 4, Bicchi, Vegni 10, Cini 6, Tirinnanzi, Morelli 16).

Nell’ultimo match di giornata esce sconfitta dalla trasferta di Sesto Fiorentino anche il Valdelsa Basket di coach Lanza. La formazione biancorossa non riesce a riscattare la sconfitta nel derby della settimana scorsa e cade contro la Sestese 62-55.