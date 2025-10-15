Basket DR1. Binzago va alla grande. Terzo successo di fila

Nel girone B di Divisione Regionale 1 sono rimaste solo due le squadre imbattute dopo tre turni. E una è il POB Binzago che ha assorbito benissimo tutti i cambiamenti estivi presentandosi ai nastri di partenza della stagione subito tirata a lucido e con un percorso netto di tre vittorie in tre partite. Dopo quella in volata all’esordio contro Lecco, ne sono arrivate due ampie e convincenti: di 35 punti il margine contro la Pezzini Morbegno in Valtellina (serata “rovinata“ dall’infortunio a Venuti) e poi il blitz dello scorso weekend sul campo della Civatese 62-55. Tengono il passo dei biancorossi di Luca Rossini gli erbesi de Le Bocce Casa della Gioventù. Nel gruppone delle inseguitrici a quota 4 ci sono altre tre brianzole: Agrate, Varedo e il Team 86 Villasanta che nell’ultimo turno ha vinto piuttosto abbondantemente il derby di Monza contro la Forti e Liberi 75-62, una delle tre squadre ancora al palo. Venerdì sera è in programma un bel derby a Varedo tra i padroni di casa della Polisportiva e la POB, in palio ci potrebbe essere il primato.

Ro.San.