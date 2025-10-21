Basket dr1. Il Tiberius centra il terzo successo. Perdono i Dolphins
È un inizio di stagione fantastico per il Tiberius San Giuliano, che a Massa centra una vittoria di gran prestigio...
È un inizio di stagione fantastico per il Tiberius San Giuliano, che a Massa centra una vittoria di gran prestigio e fa tre su tre. A decidere la contesa una sospensione di Polverelli a due secondi dalla sirena, col lungo a imbucare dai tre metri per il definitivo sorpasso sul 63-64.
Il tabellino del Tiberius: Polverelli 19, Del Fabbro 14, Gamberini 13, Benzi 5, Bernabini 5, Chiari 3, Nuvoli 3, Bonfé 2, Campajola, Antolini. All.: Brienza.
Niente da fare invece per i Dolphins Riccione di coach Amadori, che non riescono a centrare il primo referto rosa e incappano in una pesante sconfitta contro San Pietro in Casale (71-96). La squadra resta in equilibrio per un primo quarto ad alto punteggio (26-27), poi gli ospiti trovano modo di andare in fuga già prima dell’intervallo (39-62) e mantengono quasi inalterato il margine fino al 40’.
Il tabellino dei Dolphins: Cruz 22, Renzi 15, Russu 13, Amati 8, Capelli 6, Zavatta 3, Bollini 2, Piermaria 2, Bravi, Zannoni, Amatori, Berla. All.: Amadori.
