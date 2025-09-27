Basket Esordio positivo per la Cis Service. Raffica di emozioni nel Memorial Borzacca

Esordio stagionale de La Cisa Service Basket Pontremoli tra le mura amiche, in occasione del quadrangolare dalle tinte forti che ha riservato non poche emozioni e dedicato a “Marcello Borzacca“. Nutrita la presenza dei supporter sulle tribune del ‘PalaBorzacca’ per assistere, dopo il “letargo estivo“, all’esordio stagionale dei propri beniamini e conoscere i nuovi arrivi dopo la partenza annunciata di Rocchi.

I pontremolesi sono stati i primi ad aprire le danze nello scontro contro la forte compagine emiliana del Parma Basket Project: scontro impari che ha evidenziato il ritardo di preparazione dei gialloblù ma anche una differenza di forze nel campo: vittoria facile per i parmigiani per 45-89. L’altra semifinale vedeva sul campo l’altra compagine emiliana della Valtarese impegnata con i pari categoria del Basket Pietrasanta e, pure in questo caso, ad imporsi è la squadra del Taro con il punteggio di 76-49. Sembrava quindi, dovesse essere un derby emiliano quello che avrebbe decretato il vincitore del trofeo ma è pervenuta la notizia della rinuncia da parte del Parma Basket Project, ragione per la quale, per la finalissima, sono scesi in campo i padroni di casa opposti al quintetto della Valtarese.

Il quintetto del Campanone calatosi sul parquet concentrato consapevole della posta in palio anche se un poco nervosi e contratti ma in grado di terminare la prima frazione avanti con un rosicato 17-1. Coach Novelli in corso d’opera ha apportato correzioni, varianti che hanno sortito l’effetto sperato e nella seconda parte: alla sirena della fine del primo tempo, il tabellone evidenziava 38-29 a favore dei lunigianesi. Alla ripresa, decretata dal duo Porta-Bouhrame, gli ospiti hanno saputo cambiare marcia evidenziando i limiti degli avversari anche a causa di un ritardo nella preparazione e di scarse intese con i nuovi innesti spezzini, portandosi in parità sul 47-47 alla fine del penultimo quarto. Nonostante l’assenza di bomber Morillo, i padroni di casa hanno avuto nel top scorrer Espina, uno dei nuovi arrivi, autore di ben 19 punti (di cui 13 consecutivi nel secondo quarto) ma il suo apporto unito a quello dei compagni di squadra, sapientemente ruotati da coach Novelli, non è stato purtroppo sufficiente ad evitare la sconfitta, seppur pervenuta dopo un’incredibile rimonta ed un “buzzer beater“, un canestro realizzato all’ultimo secondo, ad opera di Marletta che il lunigianesi ricorderanno per diverso tempo.

Termina 63 a 65 la finalissima, partita utile all’allenatore per avere le risposte in campo sul lavoro svolto ma che ha anche denotato ovvi limiti su cui ci sarà da lavorare nelle prossime settimane in vista dell’inizio del campionato toscano Dr2, previsto per la metà di ottobre.

La Cisa Pontremoli: Plaia 2, Adamo 12, Filippi 4, Espinal 19, Spagnoli 11, Ferdani 2, Bardi 3, Montano 8, Coduri 2.