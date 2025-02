Basket. Esulta la Gea Under 15 che porta a casa la seconda vittoria. In Coppa Toscana ha battuto Mura Spring Lucca

Seconda vittoria per le Under 15 della Gea nella Coppa Toscana. Bella e convincente affermazione per la formazione giovanile biancorossa che, nella seconda giornata della Coppa Toscana, va a vincere sul campo delle Mura Spring Lucca per 55 a 39. Le ragazze di Luca Faragli hanno bissato la vittoria ottenuta nel primo turno contro P.F. Pisa, grazie a un secondo tempo davvero importante. La formazione lucchese, nei primi due quarti è riuscita a rimanere avanti grazie ad una buona difesa a tutto campo.

Al rientro dagli spogliatoi, però, la zone press della Gea ha fatto la differenza: le biancorosse hanno prima messo la testa avanti, poi hanno dilagato nell’ultimo quarto, confermando di poter fare molta strada in questa seconda fase della stagione. Le under 15 torneranno in campo martedì prossimo a Viareggio, mentre nel quinto turno, ospiteranno al Pala Austria, lunedì 10 febbraio, le cugine dell’Argentario Basket. Gea under 15: Pepi 18, Bisanti 8, Mazzi 1, Marconi 13, Giorgi, Diacene, Sliusar 2, Manganelli, Cardelli 13. All. Luca Faragli.