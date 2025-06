Basket. Folgore Fucecchio. Coach Pistolesi lascia la panchina

Le strade della Folgore Fucecchio e del coach Marco Pistolesi si separano dopo appena un anno di ‘comunione’: questo è quanto riporta la società fucecchiese sui propri social, ringraziando il tecnico per il lavoro svolto in questa stagione, dove, si legge sul post: "Ha sfiorato l’aggancio ai play-off con una rimonta importante nella seconda fase del campionato". Non è bastato, però, tutto l’ottimo lavoro svolto dall’esperto coach livornese, che ha portato a Fucecchio il suo grande bagaglio d’esperienza tra Serie C maschile e Serie A2 femminile: l’annata non si può considerare positiva, dato che anche a causa di una sconfitta all’ultima giornata di campionato e ad una classifica molto serrata, i biancoverdi hanno dovuto affrontare i play-out dopo aver raccolto uno storico di 12 vittorie e 16 sconfitte nella ‘regular season’: retrocessione comunque evitata, superando la Juve Pontedera in entrambe le gare, prima con un perentorio 77-62 e poi con un risicato 64-63, che è comunque valso la salvezza. Rimane certamente un po’ di rammarico per ciò che avrebbe potuto essere, ma anche gratitudine verso il coach che lascia: sempre dal post, la Folgore augura a Pistolesi le migliori fortune per il suo futuro in campo e fuori. Pistolesi infatti ha raccolto un’eredità importante, quella di Samuele Rastelli, che aveva lasciato dopo 4 anni alla guida della Folgore: resta da capire chi sarà il prossimo a sedersi sulla panchina dei biancoverdi e a guidarli nel prossimo campionato di Serie C Unica.