Basket giovanili. Abc, pronti a scendere in campo

Numeri importanti e il solito ambizioso progetto di far crescere uomini e donne, ancora prima che futuri cestisti. L’Abc Castelfiorentino ha definito i quadri tecnici delle proprie formazioni minori, dal settore giovanile che ha come responsabile Cosimo Corbinelli al minibasket, gestito da Daniele Bagnoli.

Sei le formazioni giovanili, con l’Under 15 al via del campionato di Eccellenza. L’Under 19 Gold sarà guidata da Renato Gasperoni, con la collaborazione di Giovanni Cicilano, mentre l’Under 17 Gold sarà affidata ad Alberto Ciampolini e Carlo Gozzi. Per l’Under 15 Eccellenza il tecnico sarà Eraldo Mazzuca, con lo stesso Ciampolini come vice. Gli Allievi Csi avranno come allenatore Carlo Gozzi (collaboratore Eraldo Mazzuca) e gli Under 13 Regionale saranno affidati a Giovanni Corbinelli, con Tommaso Barlabà assistente. L’Under 17 Femminile sarà seguita da Gianni Lazzeretti e Viola Bandinelli.

Otto le squadre minibasket e la novità del gruppo femminile. Esordienti 2014: istruttore Cosimo Corbinelli, assistente Lorenzo Torrigiani. Aquilotti Big 2015: Daniele Bagnoli e Giacomo Ciulli. Aquilotti Small 2016: Antonio Ticciati e Tommaso Barlabà. Scoiattoli Big 2017: Daniele Bagnoli e Raffaele Macalindong. Scoiattoli Small 2018: Nicol Banchelli e Raffaele Macalindong. Pulcini 2019: Giulio Fabrizzi, Alessandra Lazzeretti e Caterina Tamburini. Microbasket 2020-‘21: Alessandra Lazzeretti, Giulio Fabrizzi e Caterina Tamburini. Minibasket femminile: Sara Bellantoni e Nicol Bancheli.