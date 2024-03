Basket in carrozzina. Rimini nella tana del Cus Padova

Nuovo appuntamento esterno per la Nts Informatica Rimini, che oggi sarà di scena a Padova nella tana del Cus, la squadra più affrontabile delle due patavine. Si gioca alle 15 e per mantenere viva l’ultima flebile speranza playoff serve una vittoria. Possibile, visto che all’andata finì con un +4 riminese e che, nella classifica di questo girone A di Serie B di basket in carrozzina, Rimini sopravanza gli avversari di turno di quattro lunghezze. Il Cus Padova ha rimediato le sue due vittorie con Delfini 2001 e Olympic Verona e ha i suoi punti di forza in Garavello (16.4 punti a partita) e Brotto (13.7). La Nts oppone come sempre la velocità di Di Francesco (12.6), la sapienza di coach Loperfido (11.4) e la produzione di Obino (9). In questa giornata si giocano anche Verona-Vicenza Sanitaria Beni e il testacoda tra Delfini 2001 e Millennium Padova. Rimini tornerà poi in campo domenica prossima alla Carim per la sfida all’imbattuta Millennium, la prima delle tre sfide casalinghe consecutive in calendario per la fine della regular season. La classifica: Millennium Padova 18; Vicenza Sanitaria Beni 14; Pol, Nordest Castelvecchio 12; NTS Informatica Rimini 8; Cus Padova e Olympic Verona 4; Delfini 2001 0.