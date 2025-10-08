Basket Serie B Interregionale. Costone, il diesse Bonelli fa le ‘carte’ al campionato: "Vedo equilibrio. Noi? Allestito un roster importante»

"Il campionato è equilibratissimo. Lucca è un’ottima squadra: Pichi e Valentini sono due top player aggiunto in un’ossatura già forte. In prima fascia ci metto le tre senesi, ma anche Empoli e San Miniato. Casale Monferrato si è rinforzata. E, anche se ha perso le prime partite, Spezia può tornare a giocare per il vertice. Vietato poi sottovalutare Borgomanero". Così il direttore sportivo del Costone, Francesco Bonelli (nella foto), ospite della trasmissione Toscana Basket sulla livornese TeleCentro.

"Vedendo la seconda fase di un anno fa e la fisicità con cui ci siamo andati a scontrare, abbiamo allestito un roster che potesse avere rotazioni più lunghe, con 10 giocatori: un fattore, questo, che rispetto alla scorsa stagione ci farà essere meno pronti all’inizio, ma che ci dà un potenziale importante. Anche gli ultimi innesti, Nannipieri e De Marchi, si sono inseriti al meglio nel nostro sistema".

Bonelli ha anche parlato dell’infortunio occorso sabato scorso a Nasello: "Dovrà effettuare una risonanza magnetica per capire l’entità dell’infortunio – ha detto Bonelli -. La caviglia era molto gonfia, speriamo possa star fuori "solo" per alcune settimane e non di più". Il ds del Vismederi è tornato ad analizzare la partita con Legnaia. "Non un match spettacolare. Anche se grandi meriti vanno dati a coach Armellini e alle sue difese molto aggressive sui nostri portatori di palla. L’infortunio di Nasello ci ha messo ancor più in difficoltà – ha proseguito il ds giallovere –. Offensivamente non siamo stati perfetti ma non è mancata la difesa. E lì, anche i nuovi come Zocca o Rosso, con la loro fisicità ci hanno dato un ben contributo. Masciarelli ha rotto gli equilibri con i suoi canestri. È il nostro giocatore di maggior talento e si sta calando nel nuovo campionato, fattore mai scontato per chi viene da categorie superiori. L’attitudine c’è – ha aggiunto Bonelli -, si allena duramente e noi tutti siamo molto contenti".

Pungolato dai messaggi dei telespettatori in diretta, Bonelli ha chiosato anche sulla situazione del basket a Siena: "Ci sono 3 squadre nella stessa categoria. Ci sono passione e interesse anche se si gioca nel quarto campionato – ha sottolineato -: c’è voglia di derby ma anche di salire di categoria".

AF