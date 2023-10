Basket serie B interregionale. Il derby è dell’Estrusca: "Match difficilissimo»

Missione compiuta per l’Etrusca Basket San Miniato che si aggiudica il derby contro l’Abc Castelfiorentino battuto a domicilio con il risultato di 77-73. "Era una partita difficile - commenta coach Martelloni – abbiamo iniziato bene anche con ampi margini sia nel secondo e terzo quarto ma senza mai "ammazzare" la gara, complice la giovane età del mio team. Di contro vanno i complimenti ai miei ragazzi perché sono migliorati molto rispetto alla gara precedente sia a livello di gestione che nel riprendere la giusta energia nell’unico momento in cui siamo andati sotto a inizio del quarto quarto". Tutto il forziere dell’Etrusca è frutto di vittorie in trasferta. Adesso serve il primo sigillo casalingo e l’occasione potrebbe concretizzarsi già domani con la sesta giornata di campionato in programma alle ore 21 sul parquet del Palazzetto Fontevivo a San Miniato Basso. I i padroni di casa sfideranno gli ospiti della Pallacanestro Sestri di Genova. Sulla carta l’Etrusca Basket parte favorita con i suoi 6 punti contro i 2 dei liguri che hanno vinto in casa solo nel secondo turno per poi collezionare 3 sconfitte consecutive.