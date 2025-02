Basket Serie B Nazionale. La San Giobbe Chiusi continua la sua super cavalcata. Domenica caccia al decimo sigillo sul parquet di Chieti

Mancano ancora dodici giornate al termine della regular season del campionato di serie B. I Bulls (nella foto Chapelli) sono reduci da una striscia straordinaria di nove successi, già record societario, con la concreta possibilità di arrivare a dieci. Domenica prossima scenderanno in campo a Chieti, formazione che sembrava dovesse sparire dal campionato per problemi finanziari (tanto che non si era presentata in campo contro Gema Montecatini due settimane fa) ma che adesso è tornata a svolgere regolarmente l’attività, pur con il rischio di defezioni nell’organico. Domenica scorsa Chieti ha perso di 36 contro l’altra squadra targata Montecatini, gli Herons, e non sembra quella deputata a poter fermare la striscia vincente di Renzi e compagni, specie dopo il pieno di fiducia accumulato domenica scorsa, quando con uno strepitoso parziale di 27-2 è stata annichilita la Virtus Roma.

Il calendario poi crescerà di difficoltà, perché nel giro di una decina di giorni, da mercoledì 19 febbraio a domenica 2 marzo, i Bulls affronteranno prima la schiacciasassi Roseto, poi Ruvo di Puglia, quindi le due squadre di Montecatini (prima Gema in casa, poi gli Herons in trasferta). Per completare il ciclo impegnativo prima della sosta del 16 marzo ci sarà il confronto casalingo domenica 9 contro Luiss Roma, altra squadra che veleggia nei quarti medioalti della graduatoria. Un bel tour de force per i Bulls, che però arrivano al ciclo duro forti di un filotto incredibile.

Subito dopo la sosta per la disputa delle Final Four di Coppa Italia ci sarà un segmento di calendario decisamente più abbordabile, con il trittico Latina, Rieti, Cassino, poi per chiudere la regular season ci saranno la sfida casalinga con San Severo, quella esterna a Fabriano e quella interna con Pielle Livorno.