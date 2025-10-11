Basket Serie B Nazionale. San Giobbe Chiusi all’attacco di Latina. Coach Zanco: "E’ un test impegnativo ma mi aspetto una gara a viso aperto»

"Contro Latina sarà un test molto probante. Affrontiamo la squadra con il miglior allenatore della categoria, quel Franco Gramenzi ritornato nella "sua" Latina dopo aver vinto il campionato a Roseto. È una squadra che fa difese tattiche con cambi sistematici. Noi siamo al 60/70% ma mi aspetto una partita bella e giocata a viso aperto. Vogliamo dare seguito alla vittoria di Piombino e, soprattutto, continuare a costruire la nostra identità. Sia offensivamente che difensivamente". Così coach Nicolas Zanco ha presentato la partita che la sua Umana San Giobbe affronta questa sera, alle 20:30, ad Arezzo: è l’esordio casalingo in campionato per i Bulls stante la squalifica dell’EstraForum di Chiusi. Avversario di turno è Latina, avversario che nelle prime 3 partite di campionato sin qui giocate ha sempre vinto. "È una società storica che investe molto – ha detto Zanco -. Hanno messo in piedi una squadra che può essere molto variabile, con grande interscambiabilità dall’1 al 4. Possono disporre di giocatori forti come Sacchetti, Gallo e Pastore. Mi aspetto una partita tosta – ha sottolineato ancora il coach della San Giobbe -, tra due squadre che vorranno vendere cara la pelle. Un match anche sporco dal punto di vista della fisicità". Da parte dell’Umana sarà ancora assente Molinaro, il cui infortunio si sta protraendo. "Siamo chiaramente un work in progress – ha detto Zanco -. Abbiamo aggiunto Petrucci una settimana prima dell’inizio del campionato, adesso dobbiamo trovare un sostituto per Chappelli. Con la società siamo vigili sul mercato. Eravamo partiti con un’idea e stiamo cambiando identità rispetto all’assetto iniziale. Noi però dobbiamo pensare solo a lavorare – ha concluso Zanco – per essere performanti in ogni partita". Arbitrano l’incontro con Latina: Luchi di Prato, Di Salvo di San Giuliano Terme e Frosolini di Grosseto. AF