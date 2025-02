Basket serie C. Angels, prova di forza a Pesaro. San Marino vince e risale

È una risposta di carattere quella degli Angels nella quarta di ritorno di Serie C. La squadra di Serra, che nel corso della settimana precedente aveva saputo della prolungata assenza di capitan Rivali, va a vincere sul campo di Baia Flaminia, a Pesaro, col Pisaurum. Il 62-76 conclusivo prende corpo fin dal primo quarto, che la Dulca affronta con grande carica e chiude sull’11-26. Nel secondo la tendenza non cambia, col Pisaurum a tentare un avvicinamento e con Santarcangelo a replicare per il 26-40 dell’intervallo. Di ritorno dagli spogliatoi, gli Angels allungano il margine e non hanno mai problemi, allungando addirittura sul +21 a poco dalla fine della partita (48-69). Il tabellino: Goi 6, Giovannelli 12, Macaru 24, Benzi ne, Rossi 4, Bedetti 12, Mari 3, Pennisi, Frisoni 3, Lombardi, Saltykov 12. All.: Serra.

Bel successo anche per San Marino, che vince 67-53 uno scontro cruciale in ottica salvezza con Falconara. È il terzo quarto a sparigliare le carte, con i Titans a passare dal 34-30 dell’intervallo al 55-40 del 30’. Negli ultimi dieci minuti la difesa rimane solida e a 4’06’’ dal gong la partita è chiusa su una doppietta ai liberi di Felici (65-45). Molto bene Fusco (nella foto) e Lorenzi.

Il tabellino: Borello ne, Bomba 5, T. Botteghi, Macina 8, Fusco 16, Cardinali 3, M. Botteghi 9, Lorenzi 16, Felici 8, Liberti, Fiorani. All.: Rossini.

La classifica: Baskers Forlimpopoli 34; Dulca Angels Santarcangelo 30; Fossombrone 26; Urbania 24; Porto Sant’Elpidio 22; Montegranaro e Taurus Jesi 16; Pall. Titano, Pisaurum e Robur Osimo 14; Guelfo 12; Falconara e Real Pesaro 8; Ancona 0.