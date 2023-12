Basket - Serie "C» femminile. Bieffe Porcari cala il tris. Superato anche Florence. Terzo successo di fila

Malgrado una... amnesia nel secondo quarto, terza vittoria consecutiva (seconda in trasferta) per la prima squadra del Bieffe Porcari che passa sul parquet di Florence Basket. Ancora una volta a trascinare la squadra è stata Viola Bartoli, capace di realizzare 33 punti, oltre il 50% del fatturato del team. La numero 25 gialloblu ha fatto vedere le sue doti offensive che non avrebbe, però, potuto esprimere al meglio se non ci fosse stato il supporto di tutte le compagne.

La vittoria è maturata nel secondo tempo, perché, dopo un buon primo quarto, nel secondo segmento di gioco, inspiegabilmente, la formazione gialloblu si è spenta: solo sei punti realizzati; Firenze ha recuperato, chiudendo avanti 25-23 alla pausa lunga. La strigliata di coach Francesca Salvioni nell’intervallo ha prodotto i suoi effetti.

Nella ripresa si è vista sul parquet una squadra più determinata e concentrata che ha cominciato a sviluppare il suo gioco e che ha piazzato un parziale importante. Proprio su un canestro di Bartoli, un’esultanza della panchina (forse male interpretata dall’arbitro) ha portato a un tecnico che ha avuto il solo effetto di caricare ancora di più le gialloblu che hanno chiuso in bellezza.

Soddisfatta, ovviamente, la coach Salvioni, che ha avuto la possibilità di ruotare tutte le giocatrici, anche se resta il vuoto del secondo quarto. Prossimo impegno domenica, alle 18, al "Palasuore", contro Gea Grosseto. E’ un buon momento quello attuale per la compagine di "C" che cercherà di allungare il filotto dei successi consecutivi, dopo la "B" sfiorata nella passata stagione.

Mas. Stef.