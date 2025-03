Basket serie C. Gli Angels sbancano Osimo. Niente da fare per San Marino

Sono Angels di nuovo dominanti quelli che sbancano Osimo. In terra marchigiana, la Dulca di coach Serra comanda fin da subito, vola anche a +30 e chiude su un eloquente 64-81. Una bella prova d’autorità su un campo non semplice, arrivata attraverso un primo quarto di grande produttività offensiva (14-25) e con un Nicolò Ronci subito buttato nella mischia. Per il classe 2009, uno dei prospetti più importanti di tutta Rbr, tanta brillantezza e nessuna paura. Santarcangelo dilaga nel secondo quarto (25-54 al 30’) e arriva anche a +30 a fine terzo (38-68) prima di rallentare i giri del motore in totale sicurezza.

Il tabellino: Goi 6, Giovannelli 17, Baschetti 4, Macaru 18, Benzi ne, Rossi 4, Bedetti 6, Mari 4, Ronci 2, Frisoni 3, Lombardi 1, Saltykov 16. All.: Serra.

Niente da fare invece per i Titans, che in casa con Urbania comandano per trenta minuti, vanno avanti 47-42 ma poi subiscono un gran parziale nel quarto periodo. In dirittura d’arrivo Urbania la ribalta subito a suon di triple, San Marino si blocca e segna solo un canestro dal campo, finendo col perdere 56-63. Ottima difesa sul pericoloso centro Perez Da Rold, ma non è bastato.

Il tabellino: Borello, Bomba 5, T. Botteghi 4, Gasperoni, Macina 5, Fusco 11, Lorenzi 12, M. Botteghi, Felici 17, Fiorani 2. All.: Rossini.

La classifica: Forlimpopoli 42; Santarcangelo 38; Fossombrone 30; Urbania 28; Porto Sant’Elpidio 24; Pisaurum 22; Montegranaro e Jesi 20; Pall. Titano 18; Guelfo 16; Osimo 14; Falconara 12; Real Pesaro 10; Ancona 0.