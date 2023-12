Basket serie C. Mens Sana Giro di boa al primo posto con otto vittorie e due ko

Otto vittorie e due sconfitte. È questo il buonissimo bilancio della Mens Sana al termine del girone di andata della prima fase di campionato. Un ruolino di marcia che ha permesso ai biancoverdi di conquistare il primo posto in classifica al primo giro di boa della stagione. Un risultato importante, ottenuto dopo il successo all’ultimo respiro sul Don Bosco, a Livorno, per 71-70: una partita vinta dopo aver inseguito gli avversari per oltre 35 minuti, a dimostrazione della mentalità e della grande coesione che si respira all’interno della squadra guidata da coach Paolo Betti. Quello del PalaMacchia è stato un incontro in cui prima si sono dovute registrare forti difficoltà ad attaccare le difese tattiche avversarie mentre poi, proprio grazie alla zona, si è riusciti a rientrare in gara fino al decisivo scatto finale che ha permesso di portare a casa la vittoria. Una partita che il professor Ezio Cardaioli, sempre vicinissimo alle sorti della Mens Sana (come di tutto il basket senese e nazionale), avrebbe commentato tantissimo, dispensando critiche, ma anche consigli e congratulazioni per il risultato. Inevitabile che la dedica del successo sia andata a lui, così come hanno detto coach Betti e capitan Pannini nel post-partita. E adesso parte il girone di ritorno con una trasferta a Firenze, sponda Sancat: una squadra che, dopo un avvio incerto, è andata in totale crescendo concludendo nel gruppo delle prime. Scorrendo la classifica poi c’è un’altra nota lieta per la Mens Sana: nonostante i rimpianti per le assurde sconfitte con Synergy e Cus Pisa, fino a oggi i biancoverdi hanno ottenuto solo risultati positivi con chi si trova nella parte alta della graduatoria e quindi con tutti i potenziali avversari della seconda fase del campionato, in cui ci si porta dietro i risultati della prima.

AF