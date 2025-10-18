Basket Serie C. Virtus Certaldo - Abc. Derby della Valdelsa

Andrà in scena stasera il secondo dei tre capitoli stagionali del derby tutto valdelsano tra Abc Solettificio Manetti e Virtus Certaldo. Dopo il successo di misura dei primi al Pala Betti (68-65) nel primo turno di Coppa Toscana, infatti, oggi alle 21.15 si replicherà al Pala Canonica di Certaldo per la quarta giornata del campionato di Serie C. Un testa coda, i castellani viaggiano a punteggio pieno mentre i ‘cugini’ sono ancora fermi al palo, che sulla carta vede nettamente favorita l’Abc, ma che resta pur sempre un sentito derby e che come ha dimostrato il precedente di coppa può riservare anche delle sorprese.

Nelle fila dei padroni di casa coach Crocetti dovrà fare ancora a meno Ceccarelli. "L’Abc è una delle squadre costruite per tornare al piano di sopra, mentre l nostro obiettivo è la salvezza e stiamo lavorando giorno dopo giorno per cercare di migliorare quello che ancora non va per cercare di ottenerlo – spiega il tecnico bianconero –. Per tenere testa a Castelfiorentino servirà sicuramente tanta intensità in difesa e precisione poi nello sviluppo della manovra". Intanto il collega Paludi si gode l’ottimo avvio di stagione dei suoi uomini.

"Contro Sansepolcro siamo stati bravi nel terzo e quarto tempo a difendere forte, di squadra, e questo ci ha permesso di prendere un vantaggio importante – ammette il coach gialloblù –. C’è comunque ancora molto da lavorare per trovare continuità durante i quaranta minuti, ma siamo contenti per la vittoria. Avanti cosi".

Sempre stasera, ma alle 18.30 scende in campo per il medesimo campionato di Serie C anche la Folgore Fucecchio, di scena proprio sul campo del Sansepolcro, reduce dal ko di Castelfiorentino. I biancoverdi di mister Gorgeri vengono invece dal prestigioso successo casalingo contro Agliana, secondo stagionale, ottenuto con una prova di grande carattere e determinazione. Gazzarrini e compagni possono quindi affrontare questa difficile trasferta con più consapevolezza nei propri mezzi, ma evitando pericolosi cali di concentrazione.

Si.Ci.