Bastianoni al Gabicce

Il Fossombrone è alla ricerca di un difensore centrale e tre under. Mister Giuliodori porterà con sé un nuovo preparatore atletico e allenatore in seconda: Emanuele Ciabocco ex Recanatese e San Marino. Il club del presidente Nardini sta valutando se prendere o meno il calciatore Diego Accursi (classe 2003) ultimo anno in Lega Pro con la maglia del Rimini (poche presenze anche causa infortunio). Ufficiale a Lunano (Promozione) l’ingaggio di Cristian Nobili, difensore classe 2006, proveniente dalle giovanili del K-Sport Montecchio Gallo. Sarà ancora Gianluca Marcantognini il portiere della Fermignanese neo promossa in Eccellenza, l’annuncio è di ieri. La Falco Acqualagna ha annunciato l’ingaggio del centrocampista Elia Giacomelli che negli ultimi 2 anni ha vinto il campionato di Prima categorie con le maglie di Tavullia e Nuova Real Metauro. Sempre la Falco Acqualagna si avvarrà per il prossimo campionato del noto ed esperto massaggiatore Daniele Conti (in arte "Padella") da anni sui rettangoli di gioco. Il Gabicce Gradara ha ingaggiato il jolly di centrocampo Federico Bastianoni, classe 1993. È un ritorno in quanto il giocatore di Montecchio ha già vestito la casacca del club per tre stagioni. Bastianoni arriva dal Sant’Orso con cui ha centrato un playoff e una salvezza (quattro gol e tanti assist) ed in precedenza è stato protagonista al Montecchio per due stagioni (13 gol complessivamente), con un playoff ed un campionato di Promozione vinto proprio con mister Lilli in panchina (80 punti, più 25 sulla seconda). "Ritrovo – dice Bastianoni – giocatori che conosco, un mister che stimo e vincente, una società in cui sono stato bene: col presidente Marsili è rimasto sempre un contatto aperto e dopo che è saltato l’accordo col Fano quando tutto pareva fatto, ho dato la priorità al Gabicce Gradara tra i club che mi hanno cercato".

La Castelfrettese ha scelto Yuri Bugari come nuovo mister per la stagione 2025-26. Il Sant’Orso (Seconda categoria) ha preso il difensore Nico Boccioletti, classe 1990, ex Pantano: era a S. Orso nel 2014-15. La Cagliese conferma Matteo Pupita, Riccardo Azalea e il centrocampista Sami El Karouachia. Il Monte Porzio ha confermato il centrocampista Michele Campanelli, gli attaccanti Simone Grazietti, Andrea Tavoletti e i difensori Roberto Natalucci e Nicola Mariotti. Diego Guidi dal Macerata Feltria è passato al River Urbinelli Pozzo. L’attaccante ex River U. Pozzo Ambrogiani si è accasato al Casinina.

Amedeo Pisciolini