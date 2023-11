"Batignano vince 2-0 contro Braccagni: decidono Riitano e Kuyate" La partita tra Batignano e Braccagni termina 2-0. A segno Riitano e Kuyate. Loretti di Siena è l'arbitro. Entrambe le squadre schierano formazioni complete. All. Riitano per Batignano, All. Frati per Braccagni.