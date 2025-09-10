Batosta interna con il Notaresco. "La Recanatese può tornare in carreggiata. Adesso è controproducente fare processi»

Non fa sconti ma resta sereno e "politically correct" Josè Cianni, analizzando la batosta subita domenica che deve essere oggetto di una profonda riflessione generale. Savini ha rimarcato che occorre lavorare con urgenza sui dettagli e sui particolari. Basterà? "Colpisce maggiormente l’incomprensibile blackout dopo aver subito il primo gol. Il Notaresco ci stava soffrendo, non riusciva a prenderci ed invece abbiamo preso 3 reti in 16 minuti. D’accordo, la nostra è una squadra per gran parte rinnovata, con 20 volti nuovi ma quanto avvenuto non è né giustificabile né tollerabile".

Potrebbero esserci anche decisioni drastiche? "Non dobbiamo farci prendere dalla delusione del momento che è profonda. Credo che quanto avvenuto sia risolvibile anche rivedendo i gol presi, attraverso l’impegno e lavorando a testa bassa. Sarebbe controproducente fare processi ora che siamo alla prima giornata".

Ieri la ripresa degli allenamenti: potrebbero esserci ripercussioni morali da queste sberle? "Potrebbero esserci ma non debbono condizionarci: siamo chiamati a reagire ed in fretta, voglio rimarcare che tutto lo staff ha la piena fiducia della società. Restiamo compatti e guardiamo ai prossimi impegni".

È forse superfluo ribadire ancora che nel mirino c’è il reparto arretrato visti gli 8 gol presi nei 2 impegni ufficiali. Sono arrivati due rinforzi: a che punto sono? "Ghio è pronto, per Fiumanò è stato fatto un discorso diverso. Sapevamo che aveva un po’ di ritardo nella preparazione, ha lavorato sodo non solo venerdì e sabato scorsi ma anche domenica per averlo al meglio dai prossimi impegni. Pure Capanni e Chiarella non possono che progredire".

L’uscita di Ferro all’intervallo? "Solo a scopo precauzionale, aveva l’intenzione di proseguire. Accusava un piccolo risentimento al quadricipite e ci è sembrato giusto sostituirlo con Domizi. Per tutti attendiamo miglioramenti col passare dei giorni".

Alle viste la trasferta sul campo della Sammaurese: compagine che ha fatto un mercato importante con il bomber Casolla ma non solo. È arrivato Infantino dalle giovanili del Monza, nome che non promette nulla di buono e di recente anche Sare, Magnanini ed Amadori dall’Ancona. Non ci sarà invece l’ex Zammarchi che accusa la rottura del legamento: "Si sono mossi bene anche per non correre i rischi della scorsa stagione (salvezza ai playout contro il Corticella ndr) ma, al di là del fatto che gli avversari vanno studiati con attenzione credo che dipenda molto, se non tutto. davvero dalla nostra prestazione e dal nostro atteggiamento".