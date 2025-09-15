Batosta Lenz: gara chiusa dopo 34’

PRO SESTO 3 LENTIGIONE 1

PRO SESTO: Lovato, Anghileri, Valota (12’ st Santambrogio), Pedone (18’ st Borgo), Mapelli, Montesano, Stefanoni (32’ st Manicone), Maspero, Banfi, Abruzzese (22’ st. Bortolato), Maffioletti (18’ st Clerici). A disp. Bongini, Meriggi, Samaden, Altomonte. Allenatore: Daniele Angellotti.

LENTIGIONE: Cheli, Bita (1’ st Panigada), Capiluppi, Nava, Nanni (26’ st Mordini), Jassey, Penta, Battistello, Cellai (12’ st Alessandrini), Miglietta (42’ st Grieco), Nappo (1’ st Pari). A disp. Pagani, Sueri, Masini, Mele. Allenatore: Ivan Pedrelli.

Arbitro: Stefano Bogo della sezione di Oristano (Mario Ignazio Cordeddu, sezione di Cagliari, Michele Piras, sezione di Olbia).

Reti: pt 2’ Abruzzese, 30’ Stedanoni, 34’ Maffioletti, 39’ Nanni.

Note: ammoniti Valota, Mapelli, Santambrogio, Bita e Nappo. Al 44’ st espulso Battistello per gioco violento. Recuperi 1’+6’.

Brusco ritorno alla realtà per il Lentigione che, dopo aver vinto la gara interna all’esordio, va a perdere a Sesto San Giovanni per 3 a 1 con il risultato già segnato al 34’ del primo tempo, quando la formazione locale era addirittura in vantaggio 3 a 0. Probabilmente si tratta anche di un risultato eccessivamente pesante per la squadra di Pedrelli, che a larghi tratti ha giocato alla pari con i lombardi, ma che non è riuscita a concretizzare a dovere le varie occasioni capitate agli attaccanti.

La cronaca, però impietosa e la Pro Sesto passa immediatamente in vantaggio con Abruzzese dopo soli due minuti di gioco; per il Lentigione è un colpo pesante, e quando sembra aver preso le misure sugli avversari, arriva il 2 a 0 di Stefanoni al 30’ e soli quattro minuti dopo il gol di Maffioletti che pare essere una sentenza. Il Lentigione prova a reagire ed accorcia prima dell’intervallo con il solito Nanni. Nella ripresa Pedrelli propone immediatamente due sostituzione tenta l’assalto, ma la difesa locale, stretta attorno al suo bravo portiere Lovato, dice sempre di no. Nel finale c’è l’espulsione di Battistello che colpisce un avversario con una manata. Intanto ci sono variazioni nelle prossime gare di campionato: in vista del turno infrasettimanale di mercoledì 24, la gara Lentigione – Cittadella di domenica 21 è anticipata a sabato 20, sempre alle 15. Quindi per la truppa di Pedrelli c’è un giorno in meno per preparare questo bel derby che porterà al Levantini la capolista.