Battere il Campobasso ripartendo dal Rimini. Ecco come deve comportarsi il Pontedera

Per la sfida di domani sera contro il Campobasso (confronto diretto numero cinque: due vittorie, un pareggio e una sconfitta) ancora al Mannucci, il Pontedera farà bene a ripartire dal secondo tempo della gara vinta 2-1 col Rimini. I buoni dati rilevati in questa frazione a livello di situazioni individuali, fanno infatti capire come nei secondi 45’ la prestazione di molti è salita, portando in dote i sospirati e meritati primi tre punti. Una sensazione catturata in realtà anche ad occhio nudo durante i 103’ di gara, che aveva visto invece la prima frazione sbilanciata dalla parte degli ospiti. I quali come testimoniato dai numeri della loro precedente partita, quella persa in casa 4-1 con la Ternana, hanno confermato di essere una squadra che i suoi 50-60 minuti se li gioca, e anche bene.

Così sabato sera, in un quadro di generale equilibrio, il divario maggiore sta nella più elevata pericolosità offensiva mostrata dagli uomini di Menichini, e aumentata nel secondo tempo, che alla fine hanno totalizzato un xG (expected goal) di 1,743, il più alto di queste prime quattro giornate di campionato, contro lo 0,666 del Rimini, e un Ip (Indice di pericolosità) di 53 (costruito quasi interamente su azione) rispetto al 32 della squadra di D’Alesio. Per il resto, come accennato, il Pontedera ha prevalso, di poco, sui tiri totali, 11 contro 9 (in parità invece quelli in porta, 4 contro 4), sui passaggi chiave, 16 contro 15, sui dribbling riusciti, 16 contro 14, mentre per la fase difensiva lo ha fatto sulle palle recuperate, 67 contro 61, sulle palle recuperate nella metà campo avversaria, 19 contro 14, sull’altezza, in metri, delle palle recuperate, 39 contro 38, e sui duelli aerei vinti, 23 contro 20. Sul piatto della bilancia riminese invece pesano il maggior possesso palla, 55% contro 45%, e il maggior numero di duelli vinti, 78 contro 75. Dati che sicuramente erano più favorevoli e più numerosi all’intervallo per gli ospiti, ma ribaltati dai granata dopo il buon secondo tempo.

L’obiettivo è ripetersi domani sera contro il Campobasso, squadra che ha avuto una partenza analoga a quella del Pontedera, avendo anch’essa conquistato 4 punti in altrettante giornate, frutto di una vittoria, ottenuta in casa alla seconda giornata battendo 2-1 la Torres, un pareggio, quello strappato a Carpi per 2-2, al terzo turno, e due sconfitte: la prima in apertura di stagione a Ravenna per 3-2 e l’altra nell’ultimo turno disputato, in casa col Pineto 0-1, prima partita nella quale gli uomini di Zauri non hanno segnato. La sfida con i molisani apre per il Pontedera, e non solo, un trittico di partite ravvicinate che prevede la trasferta martedì 23 settembre a Terni e la sfida di nuovo casalinga sabato prossimo 27 settembre con il Forlì. Cominciare col piede giusto ripartendo dal secondo tempo di sabato scorso sarebbe quindi l’ideale.

Stefano Lemmi