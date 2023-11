Battuta l’ultima. Fabriano, che gioia: scatto in zona playoff

VILLA SAN MARTINO

1

FABRIANO CERRETO

2

VILLA SAN MARTINO: Cocco, Bonci, Righi, Zaccarelli (34’ st Pasini), Paoli, Montanari, Balleroni, Angelini (34’ pt Ascani), Messina, Marinelli (29’ st Pascucci), Tartaglia. All. Pompei.

FABRIANO CERRETO: Spitoni, Barilaro, Crescentini, Grazioso (33’ st Lispi), Marino, Stortini (40’ st Poeta), Cicci, Corazzi (35’ st Carmenati), Zuppardo, Tizi (5’ st Ciacci), Gubinelli (24’ st Carnevali). All. Tiranti.

Arbitro: Falgiani di Ascoli.

Reti: 26’ pt Zuppardo, 20’ st Messina, 30’ st Ciacci.

Continua la striscia positiva del Fabriano Cerreto. Nono risultato utile di fila e tre punti per la formazione di Tiranti colti sul campo del Villa San Martino. Il vantaggio dei cartai quasi alla mezz’ora con l’esperto Zuppardo che spizza di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato con la palla che finisce in rete dopo aver colpito il palo interno. Nella ripresa forcing dei locali. Righi colpisce la traversa, poi Messina pareggia su punizione. Ma alla mezz’ora Ciacci sfrutta un’incertezza della difesa locale e insacca la rete della vittoria per gli ospiti.