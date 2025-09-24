Battuti i modenesi nel finale: decide Luciani su rigore. Il Ravenna vince e resta in vetta. A Carpi successo da batticuore

Carpi

1

Ravenna

2

CARPI (3-5-2): Sforzi; Zagnoni, Panelli, Rossini; Cecotti, Figoli (17’ st Casarini), Rosetti (45’ st Pietra), Rigo (26’ st Stanzani), Amayah (45’ st Sall); Cortesi, Gerbi. A disp. Perta, Sacchetti, Arcopinto, Forte, Lombardi, Toure, Verza, Visani. All.: Cassani.

RAVENNA (3-5-2): Anacoura; Scaringi (34’ st Da Pozzo), Bianconi (44’ st Esposito), Solini; Donati, Tenkorang, Lonardi (34’ st Rrapaj), Rossetti, Falbo; Zagre (23’ st Motti), Spini (23’ st Luciani). A disp. Stagni, Borra, Luciani, Calandrini, Ilari, Menegazzo, Okaka, Sermenghi, Zakaria. All.: Marchionni.

Arbitro: Mazzoni di Prato.

Reti: 15’ pt Spini, 28’ st Casarini, 42’ st rig. Luciani.

Note – spettatori 1.000 circa. Espulso al 40’ st il tecnico Cassani. Ammoniti: Rossini, Donati, Anacoura. Angoli 4-5. Recupero 1’ e 6’.

Il Ravenna espugna 2-1 il Cabassi e resta in vetta assieme all’Arezzo, nel pomeriggio vittorioso in rimonta 4-2 con la Pianese. Ma che sofferenza per i giallorossi, in vantaggio nel primo tempo, dominati a inizio ripresa ma tornati padroni del match sino al rigore decisivo di Luciani, al debutto in campionato e freddissimo dal dischetto al 42’ del secondo tempo.

Dopo qualche minuto di studio è il Ravenna a rendersi pericoloso (10’) con una bella ripartenza: Rossetti va sul fondo a sinistra e mette in mezzo per l’accorrente Spini che, però, da centro area calcia debolmente tra le braccia del portiere. Ma l’appuntamento dei giallorossi col gol è solo rimandato: al 15’ Spini se ne va tutto solo sulla destra, e diventa imprendibile per la difesa del Carpi. Appena entrato in area lascia partire un gran destro in diagonale che si insacca per il vantaggio ravennate. Il Ravenna controlla agevolmente e va al riposo in vantaggio 1-0.

Il Carpi inizia subito forte la ripresa e al 2’, dopo una punizione di Cortesi, nella mischia che segue Amayah calcia in area ma Anacoura si distende e blocca. Però il Carpi attacca senza sosta e trova il gol del pari (28’ st) con un tiro clamoroso di Casarini, tornato nella sua città: si alza la palla e al volo calcia sotto la traversa dal limite. Il Ravenna però reagisce: entra Luciani, che al 31’ spara altissimo, poi trova il 2-1 realizzando il rigore assegnato dall’arbitro per un ingenuo fallo di mano di Cortini su azione di Tenkorang.

Ugo Bentivogli