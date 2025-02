Beach soccer: il mercato in vista dell’estate 2025. Marinai a Pisa, Sassari alla Vbs, Gori alla Samb

L’estate è ancora lontana ma i movimenti di mercato nel beach soccer sono già avviati da mesi in vista della prossima stagione 2025 del calcio su sabbia. Il Pisa continua ad avere una fortissima matrice viareggina essendo allenato da Matteo Marrucci, avendo in dirigenza Andrea Pelli ed in campo tanti confermati della scorsa stagione come il portierone Leandro Casapieri, Luca Barsotti, Luca Remedi e ora anche Simone Marinai, ex capitano del Viareggio che è stato riconfermato in nerazzurro per un’altra annata.

"Sono felice che nonostante passino gli anni la società abbia rinnovato la fiducia in me – ha detto Simone Marinai, fratello maggiore di Stefano (il cui futuro nel beach soccer è ancora incerto: rimarrà anche lui al Pisa o no?) – so che farò parte di una squadra composta da grandissimi campioni e farò del mio meglio per dare il mio contributo in campo e fuori. Insomma, anche quest’anno sono riusciti a non farmi smettere (ride, ndr)". E sicuramente Marinai ha ancora molto da dare.

Nel Pisa poi sono arrivate già anche le conferme di due big stranieri come lo svizzero Noel Ott ed il brasiliano Edson Hulk mentre i già annunciati nuovi colpi in entrata sono i nazionali azzurri viareggini Luca Bertacca e Tommaso Fazzini che hanno lasciato il Viareggio.

Il Viareggio ovviamente non se ne è rimasto con le mani in mano, anzi. Il sodalizio diretto da Stefano Santini oltre ad aver rinnovato la fiducia in panchina a ’Ciccio’ Corosiniti ed ai pilastri viareggini Andrea Carpita (portiere, capitano e bandiera del club), Gianmarco Genovali ed Alessandro Remedi ha calato ben 6 colpi sul mercato in entrata andando a prendere i brasiliani Bruno Xavier e Eudin (per entrambi si tratta di un ritorno in bianconero), il portoghese Jordan, il portiere Gian Pietro Negrini, il centravanti Camilo Augusto (ex Catania e Pisa come Bruno Xavier) e anche il nazionale italiano Samuele Sassari.

Tra chi ha lasciato la VBS c’è invece il super bomber Gabriele Gori che è stato ingaggiato dalla Sambenedettese. Il portiere Matteo Costa va al Terracina.