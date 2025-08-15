Beach soccer, "Memorial Matteo Valenti"

Terza giornata di incontri al ventesimo Memorial Matteo Valenti, giornata caratterizzata da partite altamente spettacolari e con tante reti siglate. Partiamo dalla categoria Open dove i campioni in carica dell’Fc Dado trovano il primo successo. Successo netto quello per 7-2 sull’Sos Cafoni. Protagonista dell’incontro Bruno Xavier, che realizza una tripletta, ma c’è gloria anche per Corsi 2, Belluomini e Bertolucci. Per gli sconfitti doppietta di Cheli.

Nuovo successo, ed ancora di rigore, per la Clinica IPhone BobQ. Superato 6-3, dopo il 2-2 dei regolamentari, il Brambilla’s Gladiators. Eudin e una autorete a favore per la Clinica IPhone BobQ mentre per il Brambilla’s Gladiators c’è la doppietta di Kisoua. Vince anche l’Hotel Bella Riviera per 4-2 sulla Marina Fc. Doppietta di Barsotti e singoli di Bartoli e Della Latta per la squadra vincitrice.

Per gli sconfitti siglano Lombardi e Giordani. Nella Under 18 lo Scarsenal batte 6-2 la Croce Verde Viareggio. Albiani 2, Giannecchini, Bianchi, Faetti e Simoni per i vincitori. Falorni e Barsotti per gli sconfitti. Vince anche il Lupo di Mare sull’Sos Cafoni per 5-1. Alle doppiette di Pepe e Del Pistoia si aggiunge il singolo di Malfatti. Per gli sconfitti Pelluchini. Nella Under 16 i rigori sorridono all’Fc Vari, dopo l’1-1 dei regolamentari, contro Blancos. Per l’Fc Vari a segno Baldini. Per il Blancos c’è una autorete a favore. Infine nella Under 14, 8-0 del Sos Cafoni sull’All Star Hair e 6-2 del Pescara Manzia sulla Croce Verde Viareggio.

Doppietta di Palmerini e singoli di Bertogli, Salvati, Bertini e Rondini a referto. Vani per la Croce Verde Viareggio gli acuti di Minichino e Benassi.

S.I.