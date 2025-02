Becattini guarda avanti: "Buon punto per salvarsi"

"È stata una partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre". Marco Becattini traccia un bilancio positivo della prestazione messa in campo dal Terranuova Traiana col Montevarchi. "Tutte e due le formazioni erano consapevoli che se lasci campo nella maniera sbagliata è una mossa che puoi pagare caro - ha spiegato l’allenatore del Terranuova - Anche il Montevarchi sapeva che quando noi proviamo a ripartire con Zhupa, Marini, Iaiunese o Sacconi possiamo sicuramente mettere in crisi tante squadre. Per questo Atos ha cercato di non scoprirsi troppo in difesa". Insomma, entrambe le squadre si sono fiutate a vicenda e hanno preferito chiudersi e lasciare poco spazio, al netto di alcune occasioni. I singoli episodi, infatti, avrebbero potuto determinare l’andamento del match. "È stata una gara giocata in maniera corretta - ha sottolineato Becattini - all’interno di una bellissima cornice di pubblico. Per entrambi la ciliegina sulla torta sarebbe stata fare gol al 90’, ma potevamo continuare a giocare e il pallone non sarebbe mai entrato. Quando riesci a dare continuità di atteggiamento è importante: se lo spogliatoio è rammaricato per un pareggio significa che siamo sulla strada giusta". Il gruppo nel frattempo è di nuovo a lavoro per preparare la delicata trasferta di Tavarnelle contro il San Donato, che detiene lo scettro di miglior difesa del girone.

Francesco Tozzi