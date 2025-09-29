Beffa Bologna, col primo gol di Camarda. Il 17enne salva il Lecce e Di Francesco

lecce

(4-3-3): Falcone 6.5; Kouassi 5 (1’st Veiga 6), Gaspar 6, Tiago Gabriel 5.5, Gallo 6.5 (24’ st Ndaba 6); Coulibaly 7 (32’st N’dri 6.5), Ramadani 6, Berisha 6.5; Pierotti 6.5, Stulic 6 (21’st Camarda 7), Tete Morente 6.5 (32’ st Banda 6). In panchina: Fruchtl, Samooja, Siebert, Sala, Helgason, Drame, Kovac, Sottil. Allenatore: Di Francesco 6.5.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski 7; Holm 6.5 (38’st De Silvestri sv), Heggem 6, Lucumi’ 6, Miranda 5.5; Moro 6, Ferguson 6; Orsolini 6.5 (17’st Bernardeschi 5.5), Fabbian 5.5 (23’st Odgaard 7), Rowe 6.5 (23’st Cambiaghi 6); Dallinga 6 (23’st Castro 6). In panchina: Ravaglia, Pessina, Zortea, Lykogiannis, Vitik, Pobega, Freuler, Dominguez. Allenatore: Italiano 6.5.

ARBITRO: Foruneau di Roma 5.5.

RETI: 13’pt Coulibaly, 46’pt Orsolini (rig), 26’st Odgaard, 49’st Camarda

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Dallinga, Gaspar, Ramadani, Gallo, Bernardeschi, Camarda. Angoli: 3-9. Recupero: 1’ pt; 4’ st.

La copertina è tutta per Francesco Camarda: sua la prima rete in A in piena zona Cesarini, che salva il Lecce dall’ennesima sconfitta e beffa il Bologna. Prima Coulibaly, poi ribaltone ospite con Orsolini e Odgaard, infine l’inzuccata del diciassettenne per un 2-2 meritato per i padroni di casa. Per i giallorossi si contano anche tre legni colpiti, al Bologna resta l’amaro per la terza vittoria svanita proprio sul finire. Il Lecce muove così la classifica, si porta a quota 2, il Bologna paga a caro prezzo la disattenzione sull’ultimo pallone. Il Bologna sfiora subito il vantaggio e il possesso palla è tutto rossoblu: ma è il Lecce che passa alla prima occasione. Skorupski compie un grande intervento su colpo di testa di Pierotti, Berisha rimette la palla in area dove Coulibaly è abile a insaccare (13’). Raddoppio vicino con Lucumì che devia la palla sulla propria traversa. Sul finire di tempo, dove non arriva il Bologna, ci pensa il Lecce a dare una mano. Gaspar non allontana, Kouassi sgambetta con irruenza in area Dallinga. Per l’arbitro Fourneau è penalty per i rossoblu. Orsolini spiazza Falcone per il pari emiliano (46’). Nella ripresa Italiano inserisce Bernardeschi per lo stremato Orsolini, poi cambio tutto l’attacco con Cambiaghi, Castro e Odgaard per Rowe, Dallinga e Fabbian. E i cambi operati da Italiano danno subito i frutti: Holm pesca Odgaard che firma il sorpasso degli ospiti. Spinge il Lecce nei minuti finali e agguanta il pari. Banda dal corner, spunta la testa di Camarda che festeggia la prima rete in serie A, il 17enne è il calciatore più giovane a segnare in maglia giallorossa.