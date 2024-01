Beffa Larcianese in pieno recupero. La crisi è aperta

Su un disimpegno sbagliato di un difensore viola, ne approfitta l’esperto giocatore della Pontremolese, D’Antogiovanni che in pieno recupero ha trovato la rete della vittoria che condanna la Larcianese ad un’immeritata sconfitta. Sconfitta molto amara per l’ambiente viola, per il modo in cui è maturata e perché arrivata al termine di una gara ben giocata, contro una delle migliori formazioni del campionato. La Pontremolese è infatti seconda nella classifica, a tre punti di distanza dal Viareggio. La gara si è conclusa con il risultato di due reti a uno per i locali. La Pontremolese era passata in vantaggio dopo appena tre minuti di gioco con Bruzzi. La Larcianese ha pareggiato con Ferraro nei minuti finali del primo tempo. Nella ripresa la partita è stata piuttosto equilibrata sia nel possesso palla che nelle occasioni create. Al 75’ la punta Guarisa ha avuto un’importante occasione per portare avanti la sua squadra, ma la sua conclusione non ha avuto l’esito sperato. Con questa sconfitta la Larcianese precipita in classifica nella zona bassa dei play out. Ha due punti di distacco dalla zona salvezza, rappresentata dalla formazione del San marco Avenza. È necessario un cambiamento urgente di rotta. E domenica al Cei c’è il derby con il Lampo Meridien, da affrontare senza Guarisa: squalificato.

Massimo Mancini