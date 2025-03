Bella prova del Corridonia. Frenata la leader Trodica

Corridonia

: Mazzocca, Monti (5’st Marinelli), Bordi, Bedetta, Del Moro, Dutto, Atzori, Pucci (28’st Kakuli), Ulivello, Ruzzier (38’st Galdenzi), Lattanzi (34’st Alberione). A disp.: Seghetti, Matrone, Da Col, Diamanti, Cesaretti. All. Fondati.

TRODICA: Isidori, Chornopyshchuk (28’st Gobbi), Ciccalè, Emiliozzi, Berrettoni, Rapacci (13’st Virgili), Stroppa (18’st Candia), Ciucci, Antolini, Becker (13’st Panichelli), Herzog (18’ Cappelletti). A disp.: Santandrea, Orazi, Xhafa, Giovannini. All.: Buratti.

Arbitro: Persichini di Macerata.

Reti: 4’ Lattanzi, 9’ st Chornopyshchuk.

Si deve ricredere chi pensava che il Trodica fosse venuto a Corridonia appagato dalla vittoria del campionato. La squadra di Buratti compie fino in fondo il suo dovere. Il Corridonia dal canto suo sfodera una prestazione maiuscola, cercando la vittoria fino alla fine. Il pareggio può essere accettato da entrambe le squadre dopo quanto si è visto in campo. Parte bene il Corridonia ed al 4’ trova immediatamente il vantaggio con il preciso diagonale di Lattanzi che si infila nel secondo palo. La reazione del Trodica arriva ben presto, ma la difesa rossoverde concede poco alle folate avversarie. Il primo tempo scorre vivace, ma privo di grandi emozioni. La ripresa inizia con il Trodica più propositivo e raggiunge il pareggio in modo fortunoso sfruttando un rimpallo favorevole. La squadra di Fondati cresce e va alla ricerca del risultato pieno fallendo due buone opportunità nelle battute finali: la prima con Alberione che a pochi passi da Isidori calcia debolmente permettendo al portiere di intervenire e la seconda con Atzori che solo davanti al portiere mette inaspettatamente a lato.

Quintino Pieroni