Bella vittoria (2-0) dei ragazzi allenati da Terzi, pareggia 0-0 l’under 16 di Corallo col Genoa, sconfitta di misura (0-1) l’under 15. Doppietta di Viola, l’under 17 batte il Napoli

Vincono gli under 17, pareggiano gli under 16, perdono gli under 15, tutti al Ferdeghini. Weekend dolce e amaro per le giovanili nazionali dello Spezia. Il successo per 2-0 sul Napoli degli aquilotti più grandi, allenati da Claudio Terzi, è firmato da Viola, autore di una doppietta nel primo quarto d’ora della ripresa. Con questi 3 punti, spezzini che si sganciano dalla Sampdoria e agganciano a 30 punti il Genoa (a riposo, con una gara in meno) al quarto posto. Questa la formazione schierata dal tecnico Tortorella, Fantinati (85’ Menghini), Banti, Lorenzelli, Martinelli (70’ Capoduri), Piras, Ferrazza (85’ Venturini), Marchini, Viola (72’ Vicari), Felici (70’ Bordoni), Franchetti Rosada (46’ Baldetti); in panchina sono rimasti Leonardo, Nicolai e Muco.

Pareggiano invece gli Under 16, contro il Genoa. Con questo 0-0 il gruppo guidato da mister Riccardo Corallo, raggiunge quota 25 in classifica, mantenendo l’ottava posizione. L’allenatore ha mandato in campo Marchetto, Insignito, Ricci, Fiocchi, Aloisi, Ravecca, Vannucci, Del Sante, Rosati (66’ Climi), Cassano, Amato (66’ Rapallini); in panchina sono rimasti Ababei, Bruni e Pellegrini.

Infine, tengono duro gli Under 15 del tecnico Gianni Migliorini, ma vengono superati con il minimo scarto dalla capolista Genoa. È la rete di Botto al 13’ a decidere la sfida contro la corazzata che ha ottenuto già 14 acuti in 19 sfide (segnando 45 gol e subendone solo 17). Gli aquilotti restano così terzultimi a 14 punti, tenendo sempre dietro Pisa e Reggiana. In campo, l’allenatore ha schierato Altemura, Mazzanti, Albani, Longhi (75’ Lorè), Corallo (40’ Bertolone), Battistoni (69’ Giusti M.), Michelotti, Ghetti (75’ Giusti F.), Carbone C., D’Auria (69’ Bertoncini), Carbone R. (40’ D’Antonio); in panchina sono rimasti Lleshi, Ballestracci e Rosini. Nel prossimo turno, tutte in trasferta le formazioni: Under 17 a Sassuolo, Under 16 e Under 15 a sfidare la Sampdoria.

m. magi