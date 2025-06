Bellaria Igea Marina festeggia la Promozione nonostante la sconfitta nei playoff

Poco importa la sconfitta all’ultimo atto. Il Bellaria Igea Marina conquista comunque la Promozione. In tutti i sensi. I biancazzurri nella finale playoff di Prima Categoria hanno lasciato il palcoscenico al Maranello (1-0 per gli emiliani), ma alla fine hanno comunque potuto festeggiare il salto di categoria potendo contare sul ripescaggio (cosa che accadrà anche per la semifinalista San Vittore). Dopo una stagione esaltante che ha riportato in primo piano il calcio bellariese.

"Sapevamo già di essere promossi e proprio per questo la sconfitta fa meno male – dice il tecnico del Bellaria Igea Marina, Matteo D’Agostino – I primi caldi si sono fatti sentire e all’ultima tappa di questa lunga stagione ci siamo arrivati stanchi. Ma abbiamo comunque concluso a testa alta, mandando in campo tanti giovani del nostro vivaio e potendo festeggiare un traguardo importante".

Nonostante lo scetticismo iniziale... "È così – racconta D’Agostino – Siamo davvero partiti in sordina. Non nascondo che prima di me altri mister non avevano accettato non credendo nel progetto. I primi mesi non sono stati semplici. A Bellaria c’è fame di calcio e a ogni mezzo passo falso tutto era rimesso in discussione. Ma noi abbiamo proseguito per la nostra strada. In cuor mio ho sempre saputo che, prima o poi, sarebbero arrivati anche i risultati".

E così oggettivamente è stato. "Con il sorpasso sul Torconca all’ultima giornata ci siamo resi la vita un po’ più facile ai playoff. Dove siamo riusciti a superare squadre importanti. Sono orgoglioso dei ragazzi e di quello che siamo riusciti a fare. Con una squadra giovane, con tanti ragazzi della juniores che ci hanno davvero dato una grande mano. E anche i playoff ci hanno aiutato a crescere".

Ora il campionato di Promozione per il club del presidente Fabio Ionni.. "Non ho ancora parlato con i dirigenti – racconta D’Agostino – ma penso di esserci anche la prossima stagione. Per me Bellaria è casa e Aldo Righini (il direttore tecnico e sportivo dei biancazzurri, ndr) è una garanzia".

Ma prima occorre festeggiare come si deve. L’appuntamento è già fissato per venerdì sera, alle 21, al Polo Est Village per un vero e proprio party. Un’occasione per brindare con mister D’Agostino e la sua squadra. Naturalmente tutti i tifosi biancazzurri sono invitati.