Bellazzini: "All’inizio un po’ di fatica. Bene la ripresa. La vittoria è meritata"

Sesto risultato utile consecutivo. Terza vittoria consecutiva. Dopo una mezz’oretta "di poca brillantezza", il Siena è tornato il ‘solito’ Siena e, grazie alle reti di Vari e Lipari, ha archiviato con un successo anche la pratica Cannara, tenendosi stretto il primo posto in classifica. "Nei primi minuti di gara arrivavamo sempre dopo, non eravamo puliti da dietro – ha detto il tecnico bianconero, Tommaso Bellazzini (nella foto) –. Non abbiamo riconosciuto la partita, il Cannara non ci ha fatto girare da destra a sinistra, costringendoci ad andare più diretti. E’ anche vero che l’unica vera loro occasione è arrivata per un nostro errore, per un retropassaggio sbagliato, ma Michielan si è fatto trovare pronto: Mattia ha disputato una partita di spessore, di solidità, sia dal punto di vista del gioco che mentale. E’ un 2007, ma è un ragazzo maturo e intelligente. Finora ha sempre risposto presente, sia negli interventi che nella costruzione. Non è così semplice capire quando giocare corto o lungo".

"Nella ripresa – ha proseguito il mister – siamo venuti fuori. Abbiamo creato un’occasione dietro l’altra, meritando la vittoria. Il secondo tempo, lo avevo già detto, è sempre figlio del primo, le partite hanno sempre un filo conduttore. Il Cannara è venuto a prenderci alto a tutto campo, spendendo tante energie. E quando gli avversari sono arrivati allo stremo, si sono aperti tanti spazi".

Non hanno segnato, ma sia Menghi che Giannetti hanno fatto un grande lavoro e le occasioni più pericolose della Robur sono passate da loro. "Non devono tirare per forza gli attaccanti – ha sottolineato Bellazzini –, deve tirare il Siena. E, se non sbaglio, siamo la seconda squadra che conclude di più, dovremmo semmai essere più bravi in fase di realizzazione. Sia Matteo che Niccolò sono preziosi per la squadra, fanno pressing sull’avversario, legano il gioco, sono un punto di riferimento per il portiere. Come sta Giannetti? Ha accusato dolore al flessore della coscia destra, nei prossimi giorni effettuerà accertamenti".

Non vuole sentir parlare di classifica, l’allenatore della Robur. "La graduatoria è soltanto espressione di quello che facciamo nel tempo – ha concluso l’allenatore dei Siena –. Non siamo ancora al punto in cui dovremmo essere. Non siamo ancora precisi, veloci nel capire il tipo di partita, concretizziamo poco, rispetto a quanto creiamo, sbagliamo spesso l’ultima scelta. Insomma ci sono delle cose da aggiustare, ma altrettante le facciamo bene".