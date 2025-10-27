Bellazzini felice: "Un grande punto!. Spirito giusto e gara rimessa in piedi"

La Robur, a Ghivizzano, ha conquistato, per il tecnico bianconero, Tommaso Bellazzini (nella foto), "un grande punto". "Se non hai lo spirito giusto, certe partite non le rimetti in piedi". "E’ stata una gara complicata – l’analisi del mister –, la più difficile che abbiamo affrontato fino a oggi. Lo sapevamo: il Ghiviborgo, e la classifica lo dimostra, è una squadra ben organizzata, con giocatori forti. Una gara bloccata, in cui non abbiamo subìto un tiro in porta: il loro gol è stato un nostro regalo. E’ vero che non siamo riusciti a essere fluidi come volevamo essere, ma alla fine, soprattutto gli ultimi 20-25 minuti abbiamo alzato il livello, abbiamo messo più pressione agli avversari. Complessivamente, tra il primo e il secondo tempo, abbiamo comunque creato dei buoni presupposti per poter segnare. Il pareggio credo abbia premiato i ragazzi, non avrebbero meritato di uscire dal campo sconfitti: ci hanno creduto fino alla fine, hanno dato tutto".

La Robur è apparsa più ingessata. "Se pensiamo che il Siena possa dominare sempre ogni volta, forse abbiamo le aspettative un po’ troppo alte – dice Bellazzini –. Se le partite finora sono sembrate semplici è stato perché siamo stati molto, molto, bravi, abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Gli avversari mica ci stanno a farsi controllare. Ripeto, il Ghiviborgo non ha fatto un tiro in porta, mentre noi abbiamo creato dei presupposti. E’ stata una partita sì difficile, ma dal risultato giusto. Va tutto bene: abbiamo conquistato un punto dopo quattro vittorie consecutive contro la quinta forza del girone. E se non avessimo regalato quel gol avremmo probabilmente visto la nostra solita gara, con una ripresa in crescendo a livello di occasioni".

Un’ottima notizia il ritorno in campo di Nardi. "Come in allenamento l’ho visto in buone condizioni – afferma il tecnico bianconero –. Non aveva minuti per giocare di più, ha anzi anticipato il suo rientro: lo staff medico ha fatto un ottimo lavoro. Anche gli altri ragazzi che sono entrati hanno avuto un buon approccio, a dimostrazione che il gruppo è unito e che non ci sono differenze tra chi entra all’inizio e chi entra in corsa". Bellazzini si è seduto in panchina da fresco ex. "E’ stato come tronare a casa. Ho ritrovato tante persone a cui sono affezionato. Il Ghiviborgo è stato ‘il mio primo amore’ che mi ha fatto provare tante emozioni. Questi colori rimarranno sempre nel mio cuore". Intanto il Siena ha perso il primato. "Non mi interessa" chiude l’allenatore della Robur.