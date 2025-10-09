Bellazzini: "Giocata la nostra partita!. Senza precisione facciamo i regali"

E’ stata una Robur ‘sperimentale’ quella vista all’opera ieri pomeriggio al Muzi. Una Robur giovanissima, che non è riuscita a spuntarla sull’Orvietana, ma che ha permesso all’allenatore bianconero, Tommaso Bellazzini, di regalare minuti e testare soluzioni.

"Abbiamo fatto la nostra partita – ha commentato il mister –, cercando di condurre il gioco come sempre, contro un’avversaria attenta che ci ha aspettato per ripartire, confermando otto undicesimi della formazione scesa in campo sabato scorso in campionato. Siamo partiti molto bene, creando subito un’occasione molto chiara con Loconte dentro l’area, poi abbiamo regalato un gol, poi abbiamo continuato a giocare commettendo però qualche errore di precisione nei movimenti in alcuni momenti; la manovra pertanto è stata meno fluida. Un nostro errore in fase di costruzione ha dato poi il la al 2-0. Nel secondo tempo abbiamo creato diverse chance, ne abbiamo avute parecchie, Giannetti tre-quattro, ma non siamo riusciti a trovare il gol".

"Questo risultato dimostra che serve sempre precisione, perché per il modo in cui giochiamo, se non siamo precisi e puntuali, rischiamo di concedere dei regali agli avversari – ha aggiunto Bellazzini –. Ma avvalora anche il cammino compiuto fino a oggi. In ogni caso, anche oggi, complessivamente, ho visto pure cose buone: nella ripresa abbiamo messo l’Orvietana negli ultimi trenta metri di campo e non è che gli avversari se lo fanno fare volontariamente. Il terreno non perfetto, poi, ci ha un po’ rallentato la manovra. Il Siena ha fatto la partita che doveva fare".

Si sono visti agire insieme Menghi e Giannetti. "La nostra struttura non è pensata per far giocare due attaccanti – ha sottolineato il tecnico della Robur –, ma ieri ho voluto provare insieme Matteo e Niccolò, per testare questa sorta di 3-3-4, già provato in allenamento, che ci può essere utile quando ci troviamo di fronte una difesa a cinque, e in particolare blocchi bassi. In più volevo dare spazio a entrambi. Non giocando l’Orvietana a cinque, ma a quattro, Matteo ha coperto un ruolo non suo e non si è potuto esprimere al meglio. La cosa più importante è stata comunque fargli fare minutaggio. A lui, come ad altri ragazzi che in campionato non hanno trovato finora troppo spazio".

Testa a domenica allora, al Cannara. "Scenderemo in campo per centrare la miglior prestazione, per ottenere i tre punti", ha chiuso Bellazzini.

Angela Gorellini